Kazahstan dobio zahtjev za izručenje Vedrana Pavleka: Odredili su mu pritvor od godinu dana

Uz Pavleka i Raosa, istragom pokrenutom u ožujku ove godine obuhvaćeni su još nekadašnji glasnogovornik HSS-a Nenad Eror, direktorica računovodstvene tvrtke koja je radila za Skijaški savez Božena Meić Hrvoj te austrijski i lihtenštajnski državljanin Georg Mauser i slovačka državljanka Martina Strezenicki koji su upravljali off-shore tvrtkama preko kojih se izvlačio novac.