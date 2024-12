Grad Zagreb objavio kad će biti gotovi radovi na Jadranskom mostu. Vraćaju se i tramvaji

Podijeli :

Jadranski most u Zagrebu, važno prometno čvorište, u prometu bi u punom profilu trebao biti za nekoliko tjedana, do kraja ove godine, do kada bi trebala biti završena i obnova tramvajske pruge, najavili su u utorak iz zagrebačke Gradske uprave.

“Radovi na sanaciji jednog od ključnih prometnih čvorišta u Zagrebu, Jadranskog mosta, teku prema planu te se njihov završetak očekuje do kraja godine, nakon čega će Jadranski most biti u prometu u punom profilu. Paralelno ide i obnova tramvajske pruge koja bi također trebala biti završena ovaj mjesec”, priopćeno je iz Gradske uprave.

Podsjećaju da je Jadranski most izgrađen 1981. godine i do sada nije bio saniran, iako je predviđena sanacija kapitalnih objekata kakav je Jadranski most, svakih 20 godina. Zbog toga je, kažu, most bio u lošem stanju, a sanacija zahtjevna.

Kada se tramvaji napokon vraćaju na Jadranski most?

“Ovaj opsežni projekt stoga obuhvaća sanaciju mosta, obnovu tramvajskih kolosijeka i cestovnih kolnika, te zamjenu prijelaznih naprava, što će po završetku radova imati dugoročan pozitivan utjecaj na prometnu povezanost i kvalitetu života u Zagrebu. Uz to, most će osigurati trajnu sigurnu vezu stanovnika Novog Zagreba s ostatkom grada u slučaju prirodnih nepogoda, kao što je potres”, kažu u Gradskoj upravi.

Najavljuju da će zbog obnove tramvajskog kolosijeka, na Jadranskom mostu od 4. do 20. prosinca biti uspostavljena privremena regulacija prometa. Bit će zauzet dio kolnika iz smjera Selske ceste prema kružnom toku Remetinec, a promet će se odvijati po preostalom slobodnom dijelu.

