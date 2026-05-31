Revolucionarno otkriće: Znanstvenici otkrili kako preokrenuti starenje stanica
Španjolski biokemičar Juan Carlos Izpisua, jedan od vodećih svjetskih istraživača starenja i suosnivač američke biotehnološke tvrtke Altos Labs, predstavio je nova saznanja o procesu starenja koja bi mogla promijeniti dosadašnje razumijevanje ljudskog organizma. Prema njegovoj teoriji, starenje nije samo postupno propadanje tijela, već prije svega "gubitak identiteta na staničnoj razini“, proces koji bi se, tvrdi, mogao djelomično preokrenuti.
Izpisua, rođen prije 66 godina u španjolskom Hellínu, desetljećima radi u Sjedinjenim Državama. Godine 2022. postao je jedan od osnivača Altos Labsa, tajanstvene tvrtke financirane s oko tri milijarde dolara privatnog kapitala najbogatijih svjetskih investitora.
Cilj kompanije nije razvoj "tablete protiv starenja“, nego razumijevanje temeljnih bioloških mehanizama koji uzrokuju starenje te razvoj metoda za pomlađivanje stanica i liječenje bolesti povezanih sa starenjem, poput raka i Alzheimerove bolesti.
Valovi starenja
Na predavanju održanom u Kraljevskoj nacionalnoj akademiji medicine u Madridu Izpisua je predstavio rezultate najnovijih istraživanja, uključujući i podatke koji tek trebaju biti objavljeni, javlja El Pais.
Prema njegovim riječima, ljudske stanice funkcioniraju gotovo besprijekorno od embrionalnog razvoja pa do otprilike 30. godine života. Nakon toga počinje ono što naziva "prvim valom starenja“, kad stanice postupno gube svoj identitet i više ne obavljaju funkcije na način na koji bi trebale.
Posljedica toga je slabljenje sposobnosti stanica da odgovore na stres, njihovo pretvaranje u stare, senescentne stanice te razvoj fibroze, procesa povezanog s brojnim bolestima starije životne dobi. Izpisua smatra da upravo taj gubitak identiteta predstavlja prvi mjerljivi znak starenja, čak i prije poznatih promjena poput oštećenja mitohondrija ili skraćivanja telomera.
Gubitak staničnog identiteta širi se putem krvotoka
Njegov tim utvrdio je da se taj proces širi organizmom putem krvotoka. Analizom uzoraka iz britanske biobanke, koja sadrži podatke više od pola milijuna ljudi, istraživači su otkrili da su proteini povezani s gubitkom staničnog identiteta među najsnažnijim pokazateljima rizika od smrtnosti.
Kako bi preokrenuo taj proces, Izpisua razvija metodu djelomičnog staničnog reprogramiranja, temeljenu na otkrićima japanskog nobelovca Shinye Yamanake. Yamanaka je pokazao da se aktivacijom četiri gena odrasla stanica može vratiti u stanje matične stanice sposobne za razvoj bilo kojeg tkiva u organizmu.
U pokusima na miševima djelomično reprogramiranje produžilo je životni vijek te poništilo neka oštećenja jetre, mišića i metabolizma povezana s pretilošću.
Slični učinci pomlađivanja zabilježeni su i u mozgu, srcu, bubrezima, očima i gušterači. Izpisua smatra da se radi o zahvatu koji djeluje na sam korijen procesa koji dovode do bolesti.
Pokusi na ljudskim doniranim organima
Ipak, upozorava da je prijenos takvih metoda na ljude mnogo složeniji. Ključni izazov je osigurati da postupak ne izazove neželjene posljedice, osobito razvoj tumora. Prema njegovim riječima, tijekom eksperimenata provedenih na više od 7.000 miševa nisu zabilježeni slučajevi nekontroliranog pretvaranja stanica u embrionalne.
Prije mogućih kliničkih ispitivanja na ljudima, njegov tim započeo je istraživanja na doniranim organima koji nisu prikladni za transplantaciju. U suradnji s bolnicom Clínic u Barceloni pokušat će djelomičnim reprogramiranjem obnoviti oštećena tkiva i provjeriti može li se barem dio štete nastale starenjem ukloniti.
"Znamo da miš nije čovjek, ali negdje moramo početi kako bismo ovu tehnologiju jednog dana mogli primijeniti na ljude“, poručio je Izpisua.
