Greška koju mnogi rade
Sedam namirnica koje nikad ne biste trebali držati na kuhinjskom pultu
Određene vrste namirnica nije sigurno čuvati na kuhinjskom pultu, već ih je potrebno čuvati u hladnjaku ili na drugačiji način kako bi se smanjio rast bakterija, očuvala svježina i smanjilo kvarenje hrane.
Ovo je sedam namirnica koje nikad ne biste trebali držati na kuhinjskom pultu.
Jaja
Kako biste smanjili rast štetnih bakterija Salmonella, jaja se moraju čuvati u hladnjaku. Cijela jaja u ljusci mogu se sigurno čuvati u hladnjaku tri do pet tjedana, piše Klix.ba.
Paprike
Studije pokazuju da je hlađenje paprika potrebno kako bi se smanjio gubitak vode, smanjilo zrenje i spriječilo kvarenje. Kako bi se očuvala svježina, paprike se mogu čuvati u plastičnoj vrećici u hladnjaku do pet dana.
Bobičasto voće
Studije pokazuju da hlađenje bobičastog voća usporava truljenje i sprječava smanjenje njihovih prirodnih šećera i organskih kiselina. Preporučuje se da se jagode čuvaju u hladnjaku jedan do tri dana; borovnice 10 do 14 dana; a svježe kupine tri do šest dana.
Krumpir
Krumpir se ne smije ostavljati na radnim površinama ili bilo gdje može biti izložen sunčevoj svjetlosti, toplini ili vlazi, što može dovesti do preranog kvarenja.
Istraživanja pokazuju da krumpir treba čuvati na tamnom i hladnom mjestu, poput smočnice ili ormara, kako bi se maksimalno zadržale hranjive tvari.
Za produljenje ukupne svježine i roka trajanja, krumpir čuvajte u perforiranim plastičnim ili papirnatim vrećicama.
Krastavci
Krastavci i drugo voće i povrće bogato vodom trebaju se čuvati u hladnjaku kako bi se sačuvala svježina i vlaga, koji bi se inače iscrpili ako se ostave na radnoj površini.
Preporučuje se konzumirati krastavce unutar tjedan dana nakon hlađenja kako bi se osigurala najbolja kvaliteta, okus i razina vlage.
Majoneza
Kako bi se smanjio rast štetnih bakterija koje mogu uzrokovati trovanje hranom, začine poput majoneze treba čuvati u hladnjaku nakon otvaranja.
Nakon otvaranja, Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država (USDA) preporučuje čuvanje majoneze u hladnjaku do dva mjeseca.
Nasjeckano voće ili povrće
Za optimalnu svježinu, voće i povrće koje je narezano ili izrezano kod kuće ili kupljeno unaprijed narezano ne smije se ostavljati na pultu za skladištenje.
Hlađenje unaprijed narezanog proizvoda ključno je za smanjenje rasta bakterija koje bi mogle dovesti do infekcija ili bolesti koje se prenose hranom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
