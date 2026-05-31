TURISTIČKI SMJEŠTAJ
Provjerili smo jesu li iznajmljivači i hotelijeri poslušali apele ministra i snizili cijene
Na pragu smo ljetne turističke sezone koja više od nekoliko prethodnih, ali manje od one pandemijske 2020. godine, stavlja domaći turizam, a time i državu pred iskušenja. Malotko se, zasad, usudi prognozirati rezultate sezone.
Razlog tomu nije samo geopolitička nestabilnost i neizvjesnost koja bi, inače, Hrvatskoj trebala biti prednost u odnosu na konkurentske zemlje Mediterana. Razlog su i ekonomski poremećaji, inflacija i kod nas i u ostatku Europe, a i visoke cijene u turističkom sektoru na što već duže vrijeme upozoravaju i resorni ministar i predsjednik Vlade, a i mnogi drugi.
Prije dva tjedna ministar turizma i sporta Tonči Glavina kazao je da će ovogodišnja turistička sezona biti specifična zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku pa je apelirao na turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20 posto.
Poziv da se cijene snize 10 do 20 posto
"Ova godina nam je bitna, ne samo za ovo ljeto, nego je temelj i za sljedeću godinu koja bi mogla biti jednako izazovna ako inflacija te cijene energenata ostanu kao što su sada", rekao je tada ministar Glavina.
Nedugo prije tog njegovog apela, početkom ovoga mjeseca provjerili smo na stranicama za rezervacije turističkog smještaja kolike su cijene aranžmana nuđene u hotelima i apartmanima u trima glavnim turističkim mjesecima - lipnju, srpnju i kolovozu.
Sada, koncem mjeseca, ponovno smo na istim platformama i prema istim kriterijima, provjerili jesu li ministrovi apeli imali odjeka te kakve se cijene sedmodnevnih aranžmana u hotelskom i privatnom smještaju nude u trima popularnim terminima: od 13. do 20. lipnja, od 11. do 18. srpnja te od 15. do 22. kolovoza.
HOTELI
Ovo su prosječne cijene sedmodnevnog polupansionskog smještaja za četveročlanu obitelj (roditelji i dvoje malodobne djece) u hotelima s tri ili četiri zvjezdice, ponuđene koncem svibnja:
LIPANJ
cijene noćenja: od 221 do 840 eura
prosječna cijena noćenja: 530 eura
prosječna cijena 7-dnevnog aranžmana: 3.710 eura
Ponuđene cijene u terminu od 13. do 20. lipnja više su nego što su bile početkom svibnja. Prosječna cijena noćenja veća je za skoro stotinu eura - bila je 427, sada je 530 eura - ali moguće je da je to zbog popunjenosti ili već rasprodanih aranžmana u jeftinijem smještaju. Prosječna cijena sedmodnevnog aranžmana u lipnju viša je za oko 700 eura.
SRPANJ
cijene noćenja: od 173 do 398 eura
prosječna cijena noćenja: 286 eura
prosječna cijena aranžmana: 2.002 eura
U ponudi za srpanj, prosječna cijena noćenja je 286 eura i znatno je niža nego početkom svibnja kada je bila 495 eura.
KOLOVOZ
cijene noćenja: od 243 do 607 eura
prosječna cijena noćenja: 425 eura
prosječna cijena 7-dnevnog aranžmana: 2.975
Za razliku od srpnja, sadašnje cijene aranžmana u drugoj polovici kolovoza u prosjeku su više a pedesetak eura nego što su bile početkom ovoga mjeseca, a prosječna cijena sedmodnevnog aranžmana je tristotinjak eura viša.
PRIVATNI SMJEŠTAJ
Cijene rezervacija za sedmodnevni boravak u privatnom smještaju u sobama i apartmanima trenutno su niže nego što su bile početkom svibnja za sva tri udarna ljetna mjeseca. U lipnju su aranžmani u prosjeku jeftiniji za tridesetak eura, a u srpnju i kolovozu za šezdesetak eura.
LIPANJ
cijene noćenja: od 56 do 399 eura
prosječna cijena noćenja: 228 eura
prosječna cijena 7-dnevnog aranžmana: 1.594 eura
SRPANJ
cijene noćenja: od 82 do 516 eura
prosječna cijena noćenja: 299 eura
prosječna cijena 7-dnevnog aranžmana: 2.093 eura
KOLOVOZ
cijene noćenja: od 93 do 544 eura
prosječna cijena noćenja: 318 eura
prosječna cijena 7-dnevnog aranžmana: 2.230 eura
U srpnju je, primjerice, cijena jednog noćenja u hotelu u prosjeku jeftinija za 13 eura od cijene noćenja u privatnom smještaju, dok je u kolovozu noćenje u hotelu u prosjeku skuplje za više od stotinu eura. No kolovoz je još daleko i cijene će vjerojatno biti podložne izmjenama, odnosno uobičajenim popustima i povoljnijim cijenama u zadnji čas.
