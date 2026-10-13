Hoće li ZET u novi štrajk? Radnici donose važnu odluku, evo kad će biti poznata

Sindikati su se tijekom arbitraže, koja bi trebala završiti od kraja tjedna, zalagali za dogovor te su više puta argumentirano prilagođavali svoje prijedloge kako bi prijevoz ostao dostupan korisnicima usluge, osobito djeci, starijima i osobama sa invaliditetom. Uprava je ostala prilično nepopustljiva u svojim stajalištima, tvrde sindikati.