sjednica vlade
Plenković otkrio kada očekuje usporavanje inflacije i što će biti s cijenama goriva
U Zagrebu je održana sjednica Vlade. Uvodno se obratio premijer Andrej Plenković.
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Plenković se na početku osvrnuo na odluku u cijenama goriva. Kaže kako je Vladi cilj cijene goriva držati što priuštivijim građanima i gospodarstvu kako bi se zaštitio standard. "Ovo ćemo nastaviti dok god okolnosti na svjetskim tržištima budu kakve jesu", poručio je premijer.
Jučer je sudjelovao na konferenciji o ekonomskoj politici Hrvatske u 2027. u Opatiji. Govorio je o rezultatima koji su dosad ostvareni, gospodarskom rastu, zaposlenosti koja je rekordna, hvatanju koraka u razvijenosti s ostalim članicama EU-a...
DZS je objavio da je inflacija 4,9 posto, to je nešto više od podtaka za rujan, kaže Plenković objašnjavajući da je inflacija ubrzala u cijelom europodručju. Sljedeće godine, kaže, očekuje inflaciju ispod 3 posto.
Plenković se dotaknuo i smrti pjevača Miše Kovača. Još jednom je izrazio sućut te istaknuo da se radi o glazbeniku koji je ostavio trajni trag u hrvatskoj kulturi i glazbenoj baštini.
Nakon sjednice Vlade dodijelit će se ugovori za unaprjeđenje infrastrukture za područja naseljena pripadnicima romske manjine u Hrvatskoj, rekao je Plenković.
Govorio je i o važnosti vodenih sportova i novim ulaganjima u njihov razvoj.
Na kraju je čestito obljetnicu Tigrovima te zahvalio i njima i svim braniteljima na svemu što su učinili za hrvatsku slobodu.
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