Cijena nafte zabilježila najveći mjesečni pad u zadnjih šest godina!

No, Trump je iznio niz zahtjeva koje bi Iran trebao ispuniti, a koje je u prošlosti odbijao. Teheran se mora složiti da nikada neće imati nuklearno oružje, rekao je američki predsjednik, i mora odmah otvoriti Hormuški tjesnac za neograničen promet u oba smjera bez cestarina. Islamska Republika također mora pristati na uklanjanje svih preostalih mina u tjesnacu. Iran mora pristati i da dopusti SAD-u da iskopa i uništi obogaćeni uran, kazao je Trump.