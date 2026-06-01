ojačale nade trgovaca
Cijena nafte zabilježila najveći mjesečni pad u zadnjih šest godina!
Cijena nafta u mjesecu svibnju na londonskoj burzi zabilježila je najveći postotni pad u zadnjih šest godina, kako su ojačale nade trgovaca da se SAD i Iran približavaju dogovoru o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za promet tankerima.
Cijena barela nafte na londonskoj burzi marke Brent pala je u svibnju za više od 19 posto, najviše od ožujka 2020. godine kada je svjetsko gospodarstvo posustajalo zbog Covid-krize. Na američkom tržištu barel nafte marke WTI pojeftinio je gotovo 17 posto, što je najveći mjesečni pad cijene nafte od travnja 2025.
Oštar pad cijena nafte zabilježen je i posljednjeg trgovinskog dana u svibnju, pošto je američki predsjednik Donald Trump objavio da će u 'situacijskoj sobi' donijeti konačnu odluku o sporazumu s Iranom.
No, Trump je iznio niz zahtjeva koje bi Iran trebao ispuniti, a koje je u prošlosti odbijao. Teheran se mora složiti da nikada neće imati nuklearno oružje, rekao je američki predsjednik, i mora odmah otvoriti Hormuški tjesnac za neograničen promet u oba smjera bez cestarina. Islamska Republika također mora pristati na uklanjanje svih preostalih mina u tjesnacu. Iran mora pristati i da dopusti SAD-u da iskopa i uništi obogaćeni uran, kazao je Trump.
Cijena barela Brenta u petak je na londonskoj burzi pala 1,77 posto, na 92,05 dolara, a na američkom WTI-ja za 1,73 posto, na 87,36 dolara.
Lipanj započeo rastom cijena nafte za 2 posto
Na početku novog tjedna, cijene nafte su poskočile, nakon što je Izrael naredio trupama da dublje prodru u Libanon, ojačavši zabrinutost da bi sukobi s Hezbollahom, koji podržava Iran, mogli ugroziti krhko primirje između Washingtona i Teherana.
"Zajedno s ministrom obrane Yisraelom Katzom, naredio sam Izraelskim obrambenim snagama da prošire manevar u Libanonu", rekao je Benjamin Netanyahu u nedjelju. Naredba je došla unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju.
Terminska cijena nafte marke Brent, nakon pada za 19 posto u svibnju, u ponedjeljak je poskupjela 2,45 posto, na 93,35 dolara po barelu. Na američkom tržištu WTI je poskupio za 2,8 posto, na 89,78 dolara po barelu.
Goldman Sachs: Rizici ostaju podjednaki
Analitičari Goldman Sachsa objavili su da pozitivni i negativni rizici za njihove prognoze cijena Brenta i WTI-a u četvrtom tromjesečju 2026. godine od 90 i 83 dolara po barelu ostaju i dalje podjednaki. Naime, iako bi stalni poremećaji u opskrbi naftom s Bliskog istoka mogli potaknuti rast cijena, slabljenje potražnje moglo bi stvoriti značajne rizike od pada cijene.
U Goldmanu su procjenili da slabi podaci o travanjskoj potrošnji u maloprodaji u Kini i zapadnoj Europi ukupno impliciraju pad potrošnje nafte za dva milijuna barela dnevno na njihove ionako prigušene prognoze o potražnji za naftom.
