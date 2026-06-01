Oglas

ojačale nade trgovaca

Cijena nafte zabilježila najveći mjesečni pad u zadnjih šest godina!

author
Hina
|
01. lip. 2026. 06:29
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Ships and boats in the Strait of Hormuz, Musandam, Oman, May 1, 2026.
REUTERS/Stringer

Cijena nafta u mjesecu svibnju na londonskoj burzi zabilježila je najveći postotni pad u zadnjih šest godina, kako su ojačale nade trgovaca da se SAD i Iran približavaju dogovoru o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za promet tankerima.

Oglas

Cijena barela nafte na londonskoj burzi marke Brent pala je u svibnju za više od 19 posto, najviše od ožujka 2020. godine kada je svjetsko gospodarstvo posustajalo zbog Covid-krize. Na američkom tržištu barel nafte marke WTI pojeftinio je gotovo 17 posto, što je najveći mjesečni pad cijene nafte od travnja 2025.

Oštar pad cijena nafte zabilježen je i posljednjeg trgovinskog dana u svibnju, pošto je američki predsjednik Donald Trump objavio da će u 'situacijskoj sobi' donijeti konačnu odluku o sporazumu s Iranom.

No, Trump je iznio niz zahtjeva koje bi Iran trebao ispuniti, a koje je u prošlosti odbijao. Teheran se mora složiti da nikada neće imati nuklearno oružje, rekao je američki predsjednik, i mora odmah otvoriti Hormuški tjesnac za neograničen promet u oba smjera bez cestarina. Islamska Republika također mora pristati na uklanjanje svih preostalih mina u tjesnacu. Iran mora pristati i da dopusti SAD-u da iskopa i uništi obogaćeni uran, kazao je Trump.

Cijena barela Brenta u petak je na londonskoj burzi pala 1,77 posto, na 92,05 dolara, a na američkom WTI-ja za 1,73 posto, na 87,36 dolara.

Lipanj započeo rastom cijena nafte za 2 posto

Na početku novog tjedna, cijene nafte su poskočile, nakon što je Izrael naredio trupama da dublje prodru u Libanon, ojačavši zabrinutost da bi sukobi s Hezbollahom, koji podržava Iran, mogli ugroziti krhko primirje između Washingtona i Teherana.

"Zajedno s ministrom obrane Yisraelom Katzom, naredio sam Izraelskim obrambenim snagama da prošire manevar u Libanonu", rekao je Benjamin Netanyahu u nedjelju. Naredba je došla unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju.

Terminska cijena nafte marke Brent, nakon pada za 19 posto u svibnju, u ponedjeljak je poskupjela 2,45 posto, na 93,35 dolara po barelu. Na američkom tržištu WTI je poskupio za 2,8 posto, na 89,78 dolara po barelu.

Goldman Sachs: Rizici ostaju podjednaki

Analitičari Goldman Sachsa objavili su da pozitivni i negativni rizici za njihove prognoze cijena Brenta i WTI-a u četvrtom tromjesečju 2026. godine od 90 i 83 dolara po barelu ostaju i dalje podjednaki. Naime, iako bi stalni poremećaji u opskrbi naftom s Bliskog istoka mogli potaknuti rast cijena, slabljenje potražnje moglo bi stvoriti značajne rizike od pada cijene.

Cijena barela Brenta u petak je na londonskoj burzi pala 1,77 posto, na 92,05 dolara, a na američkom WTI-ja za 1,73 posto, na 87,36 dolara.

U Goldmanu su procjenili da slabi podaci o travanjskoj potrošnji u maloprodaji u Kini i zapadnoj Europi ukupno impliciraju pad potrošnje nafte za dva milijuna barela dnevno na njihove ionako prigušene prognoze o potražnji za naftom.

Teme
cijena nafte

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ