Automatski mjenjač: Treba li, kada stanete, povući i ručnu kočnicu?!

Ako ste na nizbrdici, dok držite nogu na kočnici, prebacite mjenjač na položaj N i potom povucite parkirnu kočnicu. Na električnim parkirnim kočnicama obično se čuje zvuk zatezanja. Otpustite nogu s kočnice i opet pritisnite – tako će sva masa vozila biti na parkirnoj kočnici. Nakon toga prebacite mjenjač u položaj P i isključite vozilo, piše Revija HAK.