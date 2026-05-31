Lyon-Torino
Ispod Alpa se gradi projekt vrijedan 11 milijardi dolara koji će promijeniti Europu
Europa gradi jedan od najvećih projekata željezničke infrastrukture u svojoj povijesti ispod Alpa.
Nova brza željeznička pruga gradi se između Lyona u Francuskoj i Torina u Italiji, a njezin središnji dio bit će tunel Mont Cenis, dug 57,5 kilometara. Kada bude dovršen, bit će jedan od najdužih željezničkih tunela na svijetu te će značajno transformirati putnički i teretni promet između Francuske, Italije i ostatka Europe, piše Marko Rabuza za Forbes Slovenija.
Procijenjena vrijednost projekta Lyon–Torino iznosi oko 11,1 milijardu eura, od čega polovicu financira Europska unija. Izgradnju vodi francusko-talijanska tvrtka TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin), a u projekt su uključene neke od najvećih europskih građevinskih kompanija, uključujući Webuild, VINCI, Impleniu, NGE i Herrenknecht.
Nova veza bit će ključni dio europskog prometnog koridora TEN-T, koji će povezati jugozapadnu Europu sa središtem kontinenta. Glavni tunel protezat će se između Saint-Jean-de-Mauriennea u Francuskoj i Suse u Italiji, a na pojedinim mjestima nalazit će se više od kilometra ispod površine Alpa.
Gotovo trećina tunela je iskopana
Prema najnovijim podacima TELT-a, iskopano je približno 48 kilometara od ukupno 164 kilometra tunela i pripadajućih podzemnih objekata koji čine prekogranični dio projekta. Svi glavni natječaji za izgradnju već su dodijeljeni, a radovi se istodobno odvijaju na nekoliko gradilišta s obje strane granice.
Jedan od glavnih ciljeva projekta jest značajno skraćenje vremena putovanja. Kada bude dovršen, putovanje vlakom između Pariza i Milana trajat će oko četiri i pol sata, u usporedbi sa sadašnjim putovanjem koje traje između šest i pol i sedam i pol sati. Nova željeznička veza tako će postati ozbiljna alternativa zračnom prometu na toj relaciji.
Počeci datiraju još iz 2007. godine
Još značajniji bit će utjecaj na teretni promet. Tisuće kamiona svakodnevno prelaze alpske prijevoje između Francuske i Italije, a Europska unija želi velik dio teretnog prometa preusmjeriti na željeznicu. Procjenjuje se da će nova pruga svake godine s cesta ukloniti više od milijun teških teretnih vozila, čime će se smanjiti prometne gužve, buka i emisije ugljikova dioksida u osjetljivom alpskom okruženju.
Projekt je započeo 2007. godine, no godinama su ga usporavali prosvjedi vezani uz zaštitu okoliša te složeni postupci odabira lokacije, posebno na talijanskoj strani granice. Međutim, posljednjih godina izgradnja se znatno ubrzala.
Prema trenutačnim planovima, očekuje se da će tunel biti dovršen 2033. godine. Tada će Lyon–Torino postati jedna od najvažnijih željezničkih veza u Europi i simbol nastojanja Europske unije za brži, učinkovitiji i ekološki prihvatljiviji promet budućnosti.
