popularan u Srbiji
Trump podijelio Vučićev intervju
Američki predsjednik Donald Trump na svojoj je društvenoj mreži Truth Social podijelio intervju koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao američkom portalu Breitbart News.
Vučić je u intervjuu rekao da je Trump u Srbiji "puno popularniji od bilo kojeg drugog američkog predsjednika jer je pragmatičan i racionalan“, prenosi Danas.rs.
"Vučić je rekao da je Trumpova popularnost u Srbiji uoči predsjedničkih izbora u SAD-u 2024. godine dosegnula astronomske razmjere, pri čemu tri četvrtine Srba podržava Trumpa i želi njegovu pobjedu. Dodao je da Trump u Srbiji ima uvjerljivo najveću podršku u usporedbi s bilo kojim drugim dijelom Europe te da se čak ni savezne države poput Zapadne Virginije, Kentuckyja ili Louisiane ne mogu usporediti s razinom naklonosti koju Trump ovdje uživa“, prenio je Breitbart.
