Trump podijelio Vučićev intervju

"Vučić je rekao da je Trumpova popularnost u Srbiji uoči predsjedničkih izbora u SAD-u 2024. godine dosegnula astronomske razmjere, pri čemu tri četvrtine Srba podržava Trumpa i želi njegovu pobjedu. Dodao je da Trump u Srbiji ima uvjerljivo najveću podršku u usporedbi s bilo kojim drugim dijelom Europe te da se čak ni savezne države poput Zapadne Virginije, Kentuckyja ili Louisiane ne mogu usporediti s razinom naklonosti koju Trump ovdje uživa“, prenio je Breitbart.