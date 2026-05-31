izraženi pljuskovi
Tuča pogodila Sloveniju: Nevrijeme stiglo i do nas, u Zagrebu narančasti meteoalarm
Nakon što je nevrijeme prošlo Sloveniju, stiglo je i u Hrvatsku, donijevši snažnu grmljavinu i pljusak
Neke dijelove Slovenije zahvatilo je nevrijeme s jakim pljuskovima, a tuča je padala na području Pohorja. Područje Vuzenice također je pogodila jača oluja.
Formiraju se jače oluje, posebno na sjeveroistoku Slovenije, upozorila je slovenska Agencija za okoliš (Arso). Stoga je za ovaj dio zemlje izdala drugo najviše, narančasto, vremensko upozorenje. Za ostatak zemlje izdano je žuto upozorenje, piše 24ur.com.
Narančasti meteoalarm i za zagrebačku regiju
Nakon što je nevrijeme prošlo Sloveniju, stiglo je i u Hrvatsku. Već oko 17 sati u Zagrebu je počelo grmjeti,
Danas je za zagrebačku regiju također upaljen narančasti meteoalarm. DHMZ je ranije upozorio da će doći do mjestimice izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, prolazno na udare olujnim sjeverozapadnim vjetrom. Uglavnom na sjeverozapadu regije lokalno je moguća tuča.
Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu, upozorili su.
Žuti meteoalarm izdan je za osječku, karlovačku, gospićku, kninsku i riječku regiju.
U Zagorju i Međimurju tuča
Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, jakim vjetrom i tučom stiglo je i u Hrvatsko zagorje. Najizraženije je bilo na području od Miljane prema Humu na Sutli.
Područje Međimurja zahvatilo je grmljavinsko nevrijeme praćeno jakom kišom, grmljavinom i tučom. Tuča je zabilježena na više lokacija, dok se nevrijeme kreće preko dijelova županije uz povremeno pojačan vjetar i intenzivne oborine, piše Mislav Herman za Međimurske novine.
