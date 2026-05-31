TOTALNA ŠTETA
U nevremenu mu uništen automobil, ali nema pravo na odštetu. "Jedan uvjet ne ispunjavam, nije baš pravedno"
Kada je od 26. do 28. ožujka Zagrebom i okolicom haralo iznimno jako olujno nevrijeme, orkanski udari vjetra diljem grada su nanijeli puno materijalne štete rušeći stabla te oštećujući krovove i automobile.
Već prvog dana nevremena na javnom parkiralištu na Podsusedskom trgu stablo koje je iščupao vjetar palo je pravo na parkirani zeleni Hyundai posve zgnječivši krov. Fotografije i snimke tog uništenog vozila već su iste večeri i sljedećeg dana bile emitirane u televizijskim vijestima i objavljene na portalima.
S obzirom na razmjere materijalne štete nastale u trodnevnom olujnom nevremenu, Grad Zagreb je, kako to inače radi u sličnim izvanrednim situacijama, početkom svibnja objavio "Javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na imovini zbog nevremena na području Grada Zagreba od 26. do 28. ožujka 2026." koji se može pročitati OVDJE.
Tri uvjeta za novčanu pomoć za sanaciju
Na taj Javni poziv, otvoren do 4. lipnja, javio se i M.K.A. (podaci poznati redakciji) budući da je njegovo vozilo pretrpjelo totalnu štetu, što su uviđajem na licu mjesta utvrdili i službenici II. policijske postaje Zagreb.
Vlasnik vozila štetu je prijavio i putem web aplikacije, a iz odgovora koji je potom dobio iz Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, bilo je jasno da bez obzira na to što je ostao bez automobila, na novčanu pomoć za sanaciju štete ne može računati.
M.K.A., naime, nije iz Zagreba. Nema ni boravište ni prebivalište u Gradu Zagrebu odakle je prije desetak godina preselio u Gornju Bistru, općinu udaljenu dvadesetak kilometara od središta Zagreba, a nešto manje kilometara od svoga radnog mjesta u ustanovi u kojoj radi.
"A držimo se Tomaševićeve preporuke..."
Jedan od tri uvjeta i jedini koji ne ispunjava da bi ostvario pravo na dodjelu novčane pomoći jest da je u dane nevremena imao prijavljeno prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu.
Apsurda radi, naš sugovornik radi u Zagrebu, dolazi(o) je tamo automobilom svih pet radnih dana u tjednu, a i uništeni automobil imao je zagrebačku registracijsku pločicu.
I ne samo to.
"Otkako supruga i ja živimo u Gornjoj Bistri, dolazimo svaki dan automobilom u Zagreb, a usto se držimo onoga što su puno puta preporučili gradonačelnik Tomašević i ljudi iz Poglavarstva pa automobil ostavimo na parkiralištu u Podsusedu i onda koristimo javni prijevoz, odnosno otamo se odvezemo vlakom do centra", kaže.
"Ne razumijem zašto se dijeli građane"
Nije mu jasno zašto nemaju svi isto pravo na naknadu štete ako su je pretrpjeli u istom nevremenu i na istom mjestu gdje se ono dogodilo.
"Ne razumijem zašto se u ovakvim situacijama građane dijeli na ne koji su iz Zagreba i one koji nisu. Na stranu sad moj slučaj. Pokušavam zamisliti što bi bilo da je tog dana, recimo, stablo palo na dva automobila kod bolnice u Klaićevoj gdje je dijete dovezao netko iz Splita i netko iz Zagreba. Jedan ne bi dobio ništa, drugi bi dobio. Nije to baš pravedno", kaže.
Čekamo odgovor Grada
Da zbrka bude veća, u potvrdi koju mu je izdala II. Policijska postaja Zagreb, potvrđujući da je na njegovom vozilu nastala totalna šteta, greškom je navedeno da je M.K.A. "iz Zagreba, Gornje Bistre".
Gradskoj upravi te Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje kojem se dostavlja dokumentacija o oštećenoj imovini u nevremenu, poslali smo upite o tome zašto pravo na novčanu pomoć za sanaciju štete imaju samo građani Zagreba, ne i svi koji su je eventualno pretrpjeli te zašto to pravo nije omogućeno barem onima poput našeg sugovornika, koji svakodnevno dolaze u Zagreb na posao.
Do objave teksta nismo dobili odgovore sa spomenutih adresa pa ćemo ih objaviti naknadno.
