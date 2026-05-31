BUDITE NA OPREZU
Upaljen narančasti meteoalarm za zagrebačku regiju: "Moguće su poplave, olujni udari vjetra i tuča"
Danas je za zagrebačku regiju upaljen narančasti meteoalarm. Doći će do mjestimice izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, prolazno na udare olujnim sjeverozapadnim vjetrom. Uglavnom na sjeverozapadu regije lokalno je moguća tuča, naveo je DHMZ.
Na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak, na Jadranu jugozapadni, navečer mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 °C, prognoza je DHMZ za nedjelju.
BUDITE SPREMNI na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu, upozorili su.
Žuti meteoalarm izdan je za osječku, karlovačku, gospićku, kninsku i riječku regiju.
Očekuju se lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, prolazno moguće i na udare olujnim sjeverozapadnim vjetrom. Vjerojatnost grmljavine > 60 %
BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom
Promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji osobito na zapadu zemlje mogu biti obilniji. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 16 do 20, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a najviša dnevna od 23 do 28 °C, u gorju malo niža, prognoza je DHMZ-a za ponedjeljak.
Žuti meteoalarm izdan je za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju.
Upozorenje na vjetar izdano je za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal, sjevernu Dalmaciju, srednju Dalmaciju i južnu Dalmaciju.
