Potvrdio Nobilo
Dragan Primorac kandidira se za šefa Olimpijskog odbora: "Pobjeda je neupitna"
Anto Nobilo kojeg je Primorac naslijedio na mjestu predsjednika taekwondo saveza je u četvrtak već lobirao za njega na sastanku s predstavnicima neolimpijskih sportova. Nobilo je i potvrdio kandidaturu.
Oglas
Za 24sata je i službeno potvrđeno ono što se zadnja dva tjedna priča u sportskim kuloarima. Dragan Primorac kandidirat će se za mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Svoju kandidaturu bi i sam trebao objaviti sutra, rekao je novinaru 24sata Ivanu Pandžiću njegov dugogodišnji suradnik i odvjetnik Anto Nobilo. Svoju kandidaturu je već najavio i Josip Varvodić, predsjednik Hrvatskog plivačkog savez i kardiokirurg iz KB Dubrava.
Primorac se nije javio za komentar, ali u odgovoru koji je dao u četvrtak, već se dalo naslutiti da kreće u utrku za nasljednika Zlatka Mateše koji je podnio ostavku. Primorac je tada odgovorio: "U proteklih nekoliko dana vodim intenzivne razgovore s brojnim sportašima i prijateljima iz sporta. Zajednički promišljamo i tražimo najoptimalnija rješenja za budućnost hrvatskog sporta".
Anto Nobilo kojeg je Primorac naslijedio na mjestu predsjednika taekwondo saveza je u četvrtak već lobirao za njega na sastanku s predstavnicima neolimpijskih sportova koji također glasaju na izvanrednoj skupštini krajem srpnja. Nobilo kaže da Primorac ima široku podršku i imat će, kaže, puno više potpisa nego potrebnih 10 predsjednika različitih sportskih saveza.
"Razgovaralo se u proteklo vrijeme s puno sportskih djelatnika i po iskazanoj podršci, njegova pobjeda je neupitna", uvjeren je Nobilo.
Objasnio je i zašto mu on daje podršku.
"Jako je važno da u Hrvatskom olimpijskom odboru imamo kompetentne, afirmirane i dokazane ljude koji nas mogu dobro predstavljati u međunarodnim organizacijama. Važno je da imaju i organizacijsko iskustvo, a Primorac je bio ministar sporta u Vladi Ive Sanadera, poznaje sustav i ima iskustvo upravljanja velikim sistemima. HOO surađuje i većinski se financira od države i zato je to važno. Također i ima odlične međunarodne kontakte. Nova "sportska vlada" mora biti kompetentna i brzo riješiti sve probleme. Zbog svega što se događa, zaboravljamo da sportski život ide dalje i treba u kratkom vremenu sanirati sve probleme i pripremati se za Olimpijadu", kaže Nobilo.
Primorac je bio i nezavisni predsjednički kandidat HDZ-a, ali je glatko izgubio od Zorana Milanovića u drugom krugu izbora prošle godine.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas