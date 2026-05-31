Kaos u Francuskoj
FOTO, VIDEO / Neredi u Parizu nakon pobjede PSG-a: Više od 400 osoba uhićeno, ima ozlijeđenih
Više od 400 osoba uhićeno je diljem Francuske, a gotovo 300 na području Pariza u neredima koji su izbili nakon što je Paris Saint-Germain pobijedio Arsenal u finalu Lige prvak u subotu.
Prema policijskim izvješćima, izgrednici su koristili ilegalna pirotehnička sredstva, palili su automobile i i u neredima je bilo dosta ozlijeđenih. Incidenti su prijavljeni u više od 15 gradova protekle noći, uključujući Pariz, Rennes, Strasbourg, Clermont-Ferrand i Grenoble. Sedam policajaca je ozlijeđeno.
"Tijekom proslave naslova bilo je demonstracija, a kasnije i nereda, na što smo bili spremni. Međutim, te su akcije potpuno neprihvatljive", rekao je francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
Situacija je bila najnapetija u području oko Champs-Élyséesa, gdje su se tisuće ljudi okupile nakon PSG-ove pobjede. Početna proslava postala je nasilna, a skupine maskiranih izgrednika sukobile su se s policijom, koja je upotrijebila suzavac. Policija je izvijestila o gotovo 700 požara, a izgrednici su uglavnom palili automobile.
I prošle godine su nakon što je PSG osvojio Ligu prvaka izbili neredi u Parizu i Francuskoj. Prošle godine u nasilju su poginule dvije osobe, gotovo 200 ljudi je ozlijeđeno, a 559 ih je uhićeno.
Ukupno je 22.000 policajaca mobilizirano kako bi se osigurao javni red i mir, od kojih 8.000 u Parizu. Policija će i danas biti u stanju visoke pripravnosti u francuskoj prijestolnici, jer će u 14 sati započeti svečana parada pariškog kluba koji će do večernjih sati sa svojim navijačima slaviti svoj drugi uzastopni naslov Lige prvaka.
REUTERS/Abdul Saboor
