Oglas

Kaos u Francuskoj

FOTO, VIDEO / Neredi u Parizu nakon pobjede PSG-a: Više od 400 osoba uhićeno, ima ozlijeđenih

author
Hina
|
31. svi. 2026. 08:57
>
11:46
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Pariz
X

Više od 400 osoba uhićeno je diljem Francuske, a gotovo 300 na području Pariza u neredima koji su izbili nakon što je Paris Saint-Germain pobijedio Arsenal u finalu Lige prvak u subotu.

Oglas

Prema policijskim izvješćima, izgrednici su koristili ilegalna pirotehnička sredstva, palili su automobile i i u neredima je bilo dosta ozlijeđenih. Incidenti su prijavljeni u više od 15 gradova protekle noći, uključujući Pariz, Rennes, Strasbourg, Clermont-Ferrand i Grenoble. Sedam policajaca je ozlijeđeno. 

"Tijekom proslave naslova bilo je demonstracija, a kasnije i nereda, na što smo bili spremni. Međutim, te su akcije potpuno neprihvatljive", rekao je francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.

Situacija je bila najnapetija u području oko Champs-Élyséesa, gdje su se tisuće ljudi okupile nakon PSG-ove pobjede. Početna proslava postala je nasilna, a skupine maskiranih izgrednika sukobile su se s policijom, koja je upotrijebila suzavac. Policija je izvijestila o gotovo 700 požara, a izgrednici su uglavnom palili automobile. 

I prošle godine su nakon što je PSG osvojio Ligu prvaka izbili neredi u Parizu i Francuskoj. Prošle godine u nasilju su poginule dvije osobe, gotovo 200 ljudi je ozlijeđeno, a 559 ih je uhićeno.

Ukupno je 22.000 policajaca mobilizirano kako bi se osigurao javni red i mir, od kojih 8.000 u Parizu. Policija će i danas biti u stanju visoke pripravnosti u francuskoj prijestolnici, jer će u 14 sati započeti svečana parada pariškog kluba koji će do večernjih sati sa svojim navijačima slaviti svoj drugi uzastopni naslov Lige prvaka.

Pariz
Pariz
Pariz
Pogledajte Galeriju

PROČITAJTE JOŠ

Teme
laurent nuñez pariz psg

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ