Četiri regije pod upozorenjem na nevrijeme, novo pogoršanje već sutra

Oblačno je jutros u većini krajeva, kiša pada u središnjoj i zapadnoj unutrašnjosti, na sjevernom Jadranu. Kolnici su mokri i skliski u mnogim predjelima, vozače se poziva na oprez. U nastavku ponedjeljka kiše i pljuskova s grmljavinom bit će i drugdje, lokalno izraženiji. Na snazi je upozorenje na nevrijeme putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju. Najmanje oborine bit će na jugu.