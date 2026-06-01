Četiri regije pod upozorenjem na nevrijeme, novo pogoršanje već sutra

Tea Blažević
01. lip. 2026. 07:10
Oblačno je jutros u većini krajeva, kiša pada u središnjoj i zapadnoj unutrašnjosti, na sjevernom Jadranu. Kolnici su mokri i skliski u mnogim predjelima, vozače se poziva na oprez. U nastavku ponedjeljka kiše i pljuskova s grmljavinom bit će i drugdje, lokalno izraženiji. Na snazi je upozorenje na nevrijeme putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju. Najmanje oborine bit će na jugu.

U noći na utorak kiše i pljuskova može biti još u Dalmaciji, a sredinom dana pljuskova može biti uglavnom u unutrašnjosti. Sa zapada će uslijediti navečer jače pogoršanje vremena.

Srijeda donosi jače pogoršanje diljem zemlje. Lokalno će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom.

U četvrtak bi još na istoku i jugu moglo biti kiše i pljuskova, no povoljnija će biti slika vremena u odnosu na dan prije.  Ipak, nema govora o stabillizaciji.

Već u petak će ponovno biti oborine, češće u središnjim i zapadnim kopnenim predjelima, na sjevernom Jadranu. 

Nestabilno vrijeme nastavit će se i za vikend

