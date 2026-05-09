na državnoj cesti DC-3

Teška prometna nesreća: Motociklist izletio s ceste i udario u ogradu, preminuo u bolnici

09. svi. 2026. 21:19
U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 15.10 sati na državnoj cesti DC-3 u mjestu Paka smrtno je stradao 58-godišnji motociklist, javlja varaždinska policija.

Kako javlja varaždinska policija, muškarac je upravljao motociklom iz smjera Zagreba prema Novom Marofu kada je u blagom lijevom zavoju, zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju kolnika, skrenuo udesno izvan ceste na travnatu površinu.

Nakon izlijetanja motocikl je udario u željeznu ogradu, a od siline udara vozač i motocikl odbačeni su te su nastavili nekontrolirano kretanje. Motociklist je potom udario u zemljani nasip odvodnog kanala i zaustavio se u kanalu.

Ozlijeđenom 58-godišnjaku pružena je medicinska pomoć u Općoj bolnici Varaždin, no unatoč naporima liječnika preminuo je od zadobivenih ozljeda.

