Na kruzeru izbila nova epidemija: 115 osoba zaraženo

Više od 100 ljudi razboljelo se u epidemiji norovirusa na kruzeru Caribbean Princess, izvijestio je američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).
Prema podacima agencije, dosad su prijavljena 102 oboljela putnika i 13 članova posade, a simptomi uključuju proljev i povraćanje, piše ABC News.
Epidemija je prijavljena CDC-u u četvrtak, tijekom plovidbe kruzera koja traje od 28. travnja do 11. svibnja.
Prema podacima stranice CruiseMapper, brod se trenutačno nalazi u sjeverozapadnom dijelu Atlantskog oceana i plovi prema Puerto Plati u Dominikanskoj Republici. Dolazak u Port Canaveral na Floridi predviđen je za 11. svibnja.
Na kruzeru se nalazi ukupno 3116 putnika i 1131 član posade, navodi CDC.
Kao odgovor na izbijanje zaraze, posada je pojačala mjere čišćenja i dezinfekcije, izolirala oboljele osobe te prikupila uzorke stolice za testiranje, priopćio je CDC.
Iz kompanije Princess Cruises poručili su kako mogu „potvrditi da je ograničen broj osoba prijavio blaže gastrointestinalne tegobe tijekom putovanja kruzera Caribbean Princess, koje je 28. travnja krenulo iz Port Evergladesa”.
Nije povezan s epidemijom hantavirusa
„Brzo smo dezinficirali sve dijelove broda i dodatno pojačali higijenske mjere tijekom cijelog putovanja”, navodi se u priopćenju. „Po dolasku u Port Canaveral 11. svibnja, Caribbean Princess proći će temeljito čišćenje i dezinfekciju prije isplovljavanja na sljedeće putovanje.”
Norovirus je vrlo čest, osobito na kruzerima, te ni na koji način nije povezan s trenutačnom epidemijom hantavirusa na kruzeru MV Hondius.
Prema podacima CDC-a, ovo je četvrta epidemija gastrointestinalne bolesti prijavljena na kruzeru od početka godine.
