Bojanje zidova poskupjelo 150 posto: Evo koliko ćete platiti majstora

Bojanje zidova najbolje je obaviti u kasno proljeće ili ranu jesen. Tada je vani toplo no ne i pretoplo, a vlaga u zraku nije prevelika. To je važno jer u takvim uvjetima zidovi se brže suše, a prostorije lakše provjetravaju od neugodnih mirisa boje i nezdravog isparavanja iste. U kasnu jesen i zimi ne samo da se zidovi sporije suše, nego zbog vlage u zraku na njima može nastati i plijesan. Usred ljeta, pak, kada su vrućine najveće, zbog suhog zraka svježe nanesena boja može 'presušiti' i popucati.