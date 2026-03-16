Kupio Audija A6 2023. godine, dosad skupio više od 1.000 kazni!

Trenutačni zakon ne dopušta vlastima da oduzmu vozačku dozvolu, pa vozač Audija smije nastaviti voziti i u prosjeku dobija dvije kazne svaka 3 dana.
Otakako je kupio Audi A6, sredinom 2023., vozač iz New Yorkja je s njim skupio više od 1000 kazni, što je ukupno više od 63.000 američkih dolara u obliku već plaćenih kazni, plus više od 10.000 dolara koje još treba platiti, piše HAK revija
Divljanje vozača Audija snimljeno je kamerama koje pokazuju te je već do travnja 2025. već akumulirao iznos od 57.800 dolara izrečenih kazni. Tada je New York objavio da je vozač Audija platio 46.636 dolara i da je još uvijek u dugu od 11.205 dolara.
U posljednjih 11 mjeseci prikupio je više od 15 tisuća dolara kazni, tako da je broj dosad plaćenih kazni porastao na preko 63.000, a ukupan broj izrečenih kazni, uključujući i one koje još nisu plaćene, procjenjuje se na oko 73 tisuće dolara.
Drugi na ovoj neslavnoj njujorškoj listi je vozač Lexusa IS iz 2017. koji je platio 3.309,91 USD kazni i duguje 19.678,97 USD.
