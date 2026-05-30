UNIŠTAVA GNIJEZDA
U Beogradu zakuhalo zbog bijelih čiopa: Građani traže uklanjanje billboarda "Srbija pobjeđuje"
Vrsta ptice bijela čiopa pomalo je neočekivano dospjela u središte medijske pozornosti u Srbiji posljednjih dana svibnja, a sve je izazvalo i politički sukob, koji je doveo do velikog prosvjeda
Oglas
Iza 14 sati započeo je veliki prosvjed u srcu Beograda. Za sve je 'zaslužan' veliki billboard koji je prekrio cijelu fasadu zgrade Palata Albanija u središtu Beograda, piše BBC.
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica u objavi na Facebooku zatražilo je uklanjanje billboarda uz obrazloženje da ugrožava brojna gnijezda bijelih čiopa.
"Ova vrsta gnijezdi se u kutijama za rolete na prozorima spomenute zgrade, tako da je roditeljima sada onemogućen pristup gnijezdima i deseci mladunaca već drugi dan polako, ali sigurno, umiru od gladi. Odrasle jedinke panično udaraju o prozore s preostalih strana zgrade pokušavajući nekako doći do svojih mladunaca", stoji u priopćenju.
Još malo i ptići su slobodni! ✊🏽— Kreni-Promeni (@KPromeni) May 30, 2026
Građani vuku kanap banera koji su odsekli i dobacili im Savo Manojlović i Aleksandar Jovanović.@SavoManojlovic pic.twitter.com/pCD8ubhIA3
Slučaj nema veze samo sa zaštitom biološke raznolikosti i ptica, nego ima i političku dimenziju.
Na billboardu je ispisana poruka 'Srbija pobjeđuje', što je odgovor vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) na poruke studentskih skupova i antikorupcijskih prosvjeda koji traju od studenoga 2024.
Oglasilo se Ministarstvo
Po nalogu Ministarstva zaštite okoliša, stručni tim Zavoda za zaštitu prirode, zajedno s predstavnicima općine Stari Grad, nalazi se na terenu na lokaciji Palače „Albanija“ u hitno organiziranoj akciji zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bijele čiopa, priopćilo je Ministarstvo.
„Želim obavijestiti sve građane koji iskreno brinu za bijele čiope u Palači ‘Albanija’ da su, prema informacijama s terena, mladunci bijele čiopa dobro i u sigurnim su rukama stručnjaka. U tijeku je akcija zbrinjavanja i hranjenja“, rekla je ministrica zaštite okoliša Sara Pavkov, a prenosi Ministarstvo na svojoj službenoj Instagram stranici.
Ministrica je, kako se dodaje, poručila da se o pticama vodi računa te da će transparent kojim je zatvoren pristup gnijezdima u najkraćem roku biti premješten na drugu lokaciju.
„Ovo je još jedan primjer zajedništva na djelu. Zahvaljujem svim dobronamjernim građanima koji su pridonijeli brzoj reakciji nadležnih institucija. A svima koji bi i ovu situaciju željeli iskoristiti za političko profitiranje poručujem da je država pokazala da brine te da u svakoj situaciji postupa u interesu građana i zaštite prirode“, rekla je Pavkov.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas