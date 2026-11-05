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Moja zdravstvena zaštita

HZZO pokrenuo novu digitalnu uslugu: Evo što sve građani mogu provjeriti

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Ana Ramljak
|
05. stu. 2026. 12:39
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n1 hzzo
N1 / AR

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) uveo je novu digitalnu uslugu. Građani će od 5. studenoga putem sustava e-Građani moći provjeriti koliko su koštale zdravstvene usluge koje su koristili.

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Građani kroz "Moju zdravstvenu zaštitu" sada mogu dobiti uvid u financijsku vrijednost pregleda kod liječnika obiteljske medicine i stomatologa, specijalističkih pregleda, bolničkog liječenja, terapija i lijekova izdanih u ljekarnama.

Podaci obuhvaćaju usluge pružene u javnim zdravstvenim ustanovama, ali i kod privatnih zdravstvenih ustanova koje imaju ugovor s HZZO-om.

Građani će moći vidjeti koliko košta njihovo liječenje

Iz HZZO-a ističu da je cilj nove usluge građanima omogućiti bolji pregled korištene zdravstvene zaštite, ali i pokazati kolika je njezina financijska vrijednost u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja.

Zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta istaknuo je da građani često ne znaju koliko zapravo koštaju liječnički pregledi, operacije, terapije i lijekovi. Novom uslugom HZZO želi im pokazati kolika je vrijednost zdravstvene zaštite koju koriste, a koja se financira doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje.

"Ova usluga predstavlja još jedan važan korak u digitalizaciji i modernizaciji HZZO-a", poručio je Kapusta.

Novu uslugu razvili stručnjaci HZZO-a

Pomoćnica ravnatelja HZZO-a za informacijske tehnologije Jelena Curać istaknula je da su novu uslugu razvili informatički stručnjaci HZZO-a, bez angažiranja vanjskih suradnika. Naglasila je da time HZZO nastavlja širiti ponudu digitalnih usluga i pokazuje da vlastitim znanjem može razvijati rješenja koja građanima olakšavaju pristup informacijama o zdravstvenoj zaštiti.

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