Zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta istaknuo je da građani često ne znaju koliko zapravo koštaju liječnički pregledi, operacije, terapije i lijekovi. Novom uslugom HZZO želi im pokazati kolika je vrijednost zdravstvene zaštite koju koriste, a koja se financira doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje.