Ursula von der Leyen poslala pismo europskim čelnicima: "Moramo spriječiti prijetnje. Nećemo pristati na kompromise!"

"Moramo spriječiti takve prijetnje i jasno dati do znanja da nikada nećemo pristati na kompromise kada je riječ o zaštiti naših vanjskih granica. Nijednom državnom ni nedržavnom akteru neće biti dopušteno iskorištavati naša pravila ili vrijednosti kako bi destabilizirao Uniju", napisala je von der Leyen.