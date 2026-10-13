strože migracijske mjere
Ursula von der Leyen poslala pismo europskim čelnicima: "Moramo spriječiti prijetnje. Nećemo pristati na kompromise!"
Predsjednica Europske komisije poručila je da Europa mora jasno dati do znanja da nikada neće pristati na kompromise kada je riječ o zaštiti njezinih vanjskih granica.
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Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen uputila je pismo europskim čelnicima u kojem poziva na niz mjera za suzbijanje nezakonitih migracija uoči ovotjednog summita u Bruxellesu, javlja Politico.
Među mjerama koje je predložila su uspostava okvira za hitno djelovanje u slučajevima kada se migracije koriste kao sredstvo pritiska, proširenje ovlasti Agencije Europske unije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) te povećanje stope deportacija iz EU-a.
Zaštita vanjskih granica
Pismo dolazi nakon migracijske krize koja je tijekom ljeta pogodila španjolsku enklavu Ceutu, u koju je iz Maroka stiglo oko 70.000 migranata.
"Moramo spriječiti takve prijetnje i jasno dati do znanja da nikada nećemo pristati na kompromise kada je riječ o zaštiti naših vanjskih granica. Nijednom državnom ni nedržavnom akteru neće biti dopušteno iskorištavati naša pravila ili vrijednosti kako bi destabilizirao Uniju", napisala je von der Leyen.
Pismo je upućeno čelnicima svih 27 država članica Europske unije, a poslužit će kao podloga za raspravu o migracijama zakazanu za petak, drugi dan ovotjednog sastanka Europskog vijeća.
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