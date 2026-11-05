odobrenje ministarstva
MOL dobio dozvolu SAD-a za početak preuzimanja ruskog udjela u NIS-u
Mađarska naftna kompanija MOL dobila je od američkog Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) dodatnu dozvolu za poduzimanje koraka potrebnih za potencijalno preuzimanje ruskog vlasničkog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).
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Kako je priopćeno iz MOL-a, odobrenje američkog Ministarstva financija obuhvaća transakcije potrebne za prijenos dionica ruskog podrijetla na tvrtku MOL Serbia Investment Kft. te povezane aktivnosti, uključujući pribavljanje potrebnih suglasnosti ruskih državnih tijela, piše N1 Srbija.
Dozvola vrijedi do 28. veljače 2027. godine, no ne znači da je MOL dobio zeleno svjetlo za dovršetak preuzimanja. Naime, njome nije obuhvaćeno zaključenje transakcije kojom bi prestalo rusko vlasništvo i kontrola nad NIS-om. Za taj će korak biti potrebno posebno odobrenje OFAC-a.
Mađarska ministrica vanjskih poslova Anita Orban izjavila je dan ranije da Mađarska očekuje postizanje dogovora o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u do 11. prosinca.
Prema njezinim riječima, sve uključene strane žele završiti pregovore do isteka zadanog roka.
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