MOL dobio dozvolu SAD-a za početak preuzimanja ruskog udjela u NIS-u

Dozvola vrijedi do 28. veljače 2027. godine, no ne znači da je MOL dobio zeleno svjetlo za dovršetak preuzimanja. Naime, njome nije obuhvaćeno zaključenje transakcije kojom bi prestalo rusko vlasništvo i kontrola nad NIS-om. Za taj će korak biti potrebno posebno odobrenje OFAC-a.