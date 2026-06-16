SAD JE I SLUŽBENO
Vlada Srbije i mađarski MOL potpisali su dioničarski ugovor o upravljanju NIS-om
Srpska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je Ugovor između dioničara s MOL grupom u vezi s budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije (NIS).
Sporazum koji je prethodno usvojila Vlada Srbije omogućit će da se, ako MOL grupa uspješno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, opskrba srbijanskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu.
Osim potpisivanja kupoprodajnog ugovora, za dovršetak transakcije potrebna su i dodatna regulatorna odobrenja. MOL grupa nastavlja pregovore s Gazpromnjeftom u vezi sa stjecanjem njegova udjela od 56,15 posto u NIS-u.
"Neće doći do poremećaja u poslovanju"
"Današnjim potpisivanjem Ugovora između dioničara definirano je uređenje budućih odnosa između države i mađarskog MOL-a, ako oni kupe NIS od Gazpromnjefta. Ovaj ugovor stupit će na snagu samo ako se MOL i Gazpromnjeft dogovore oko kupoprodajnog ugovora i ako to odobri američki Ured za kontrolu strane imovine. Prema ovom ugovoru koji je Vlada Srbije usvojila, kupit ćemo dodatnih pet posto dionica u NIS-u, rafinerija će najmanje sljedećih deset godina raditi kapacitetom kojim je radila četiri godine prije uvođenja američkih sankcija. Sporazum također osigurava da neće doći do poremećaja u poslovanju ovisnih društava, uključujući Petrohemiju. Naši predstavnici u Upravnom odboru imat će veći utjecaj na odluke koje se donose. NIS je ključna energetska infrastruktura koja utječe na naš BDP i država je, kao što smo mjesecima javno komunicirali, uspjela postići dogovor s mađarskim MOL-om kao potencijalnim kupcem Naftne industrije Srbije, kojim ćemo zaštititi naše tržište i sigurnost opskrbe, ako oni postignu dogovor o prodaji", rekla je ministrica Đedović Handanović.
Ugovor između dioničara definira buduće upravljanje Naftnom industrijom Srbije (NIS), strukturu i procese donošenja odluka njezinih upravljačkih tijela, kao i njezine strateške ciljeve.
Sporazum omogućuje budućem većinskom dioničaru da preuzme odgovornost za profesionalno upravljanje, stabilno poslovanje i ulaganja koja stvaraju vrijednost u NIS-u. Nakon uspješnog završetka transakcije, MOL će osigurati opskrbu srbijanskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu, uz daljnje jačanje mrežnih i logističkih veza energetskih postrojenja MOL grupe.
"Kao rezultat konstruktivnih pregovora s Vladom Srbije, postigli smo sporazum o upravljanju kompanijom NIS. Nakon uspješnog završetka transakcije, MOL će, kao većinski dioničar, moći upravljati NIS-om učinkovito i na profesionalnim osnovama. Možemo započeti zajednički rad s jasno definiranim odgovornostima i procesima donošenja odluka te staviti točku na ovo dugo razdoblje neizvjesnosti. Radujem se suradnji s Vladom Srbije kojoj pristupam s povjerenjem. Učinit ćemo sve što možemo kako bi NIS bio snažniji i profitabilniji te kako bi nas Srbija vidjela kao pouzdanog partnera. Međutim, važno je naglasiti da ovaj sporazum još uvijek ne označava kraj procesa prodaje. I dalje je potrebno postići dogovor s prodavateljem, kao i dobiti odobrenje Sjedinjenih Američkih Država. Optimist sam jer bi nam to omogućilo dodatno jačanje sigurnosti opskrbe za cijelu regiju i ostvarivanje višeg stupnja suradnje među energetskim kompanijama u srednjoj i istočnoj Europi", rekao je Zsolt Hernádi, predsjednik i glavni izvršni direktor MOL grupe.
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