Vlada Srbije i mađarski MOL potpisali su dioničarski ugovor o upravljanju NIS-om

"Današnjim potpisivanjem Ugovora između dioničara definirano je uređenje budućih odnosa između države i mađarskog MOL-a, ako oni kupe NIS od Gazpromnjefta. Ovaj ugovor stupit će na snagu samo ako se MOL i Gazpromnjeft dogovore oko kupoprodajnog ugovora i ako to odobri američki Ured za kontrolu strane imovine. Prema ovom ugovoru koji je Vlada Srbije usvojila, kupit ćemo dodatnih pet posto dionica u NIS-u, rafinerija će najmanje sljedećih deset godina raditi kapacitetom kojim je radila četiri godine prije uvođenja američkih sankcija. Sporazum također osigurava da neće doći do poremećaja u poslovanju ovisnih društava, uključujući Petrohemiju. Naši predstavnici u Upravnom odboru imat će veći utjecaj na odluke koje se donose. NIS je ključna energetska infrastruktura koja utječe na naš BDP i država je, kao što smo mjesecima javno komunicirali, uspjela postići dogovor s mađarskim MOL-om kao potencijalnim kupcem Naftne industrije Srbije, kojim ćemo zaštititi naše tržište i sigurnost opskrbe, ako oni postignu dogovor o prodaji", rekla je ministrica Đedović Handanović.