Češki premijer: Vjerojatno nećemo ispuniti cilj NATO-a

Češki predsjednik Petr Pavel u prijeporu je s populističkom Babiševom vladom zbog planova da se smanji potrošnja na obranu u proračunu za 2026. godinu. Čak i dok je potpisivao proračun, Pavel je upozorio u ožujku da vojni izdaci ne odgovaraju rastućim sigurnosnim prijetnjama i obvezama NATO-a u pogledu izdvajanja.