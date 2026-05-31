tijekom noći
VIDEO / Valovi ukrajinskih napada: Pogođena ruska rafinerija nafte, gust crni dim nad gradom
Ukrajinska vojska navodno je kasno navečer 30. svibnja izvela napad dronovima na rafineriju nafte Saratov, izvijestili su ruski Telegram kanali.
Oglas
Fotografije i videosnimke koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju požar u rafineriji. Nad gradom se uzdizao gust crni dim.
Oko 3 sata ujutro po lokalnom vremenu, guverner Saratovske oblasti Roman Busargin upozorio je na mogući napad dronovima na regiju te najavio mogućnost aktiviranja sustava protuzračne obrane. Kasnije je izjavio da je u napadu oštećen jedan civilni infrastrukturni objekt, no nije otkrio njegovu vrstu ni lokaciju, prenosi Kyiv Independent.
Prema Busarginovim riječima, u napadu nije bilo ozlijeđenih.
Čini se da se napad odvijao u nekoliko valova tijekom noći. Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da su sustavi protuzračne obrane presreli 216 ukrajinskih dronova iznad deset ruskih regija, uključujući Saratovsku oblast, kao i iznad okupiranog Krima i Azovskog mora.
Russia's Saratov oil refinery is burning after a Ukrainian drone attack— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 31, 2026
The facility is about 600 km from the war zone.
📹 Exilenova+ pic.twitter.com/vUjl1SOkGg
Rafinerija u Saratovu proizvodi više od 20 vrsta naftnih derivata, uključujući benzin, dizelsko gorivo, loživo ulje i bitumen. Prema podacima Glavnog stožera Ukrajine, postrojenje je 2023. godine preradilo približno 4,8 milijuna tona sirove nafte.
Na drugim lokacijama u Rusiji, ukrajinski dronovi navodno su pogodili i skladište nafte u gradu Matvejev Kurgan u Rostovskoj oblasti, izvijestili su ruski Telegram kanali.
Dronovi su također gađali objekt u Kirovskoj oblasti, prema riječima guvernera Aleksandra Sokolova. Napad je izazvao požar, no nije bilo žrtava.
Fotografije koje kruže društvenim mrežama navodno prikazuju veliki stup dima iznad područja Linearne proizvodno-dispečerske stanice Lazarevo, važnog čvorišta za transport sibirske nafte prema središnjoj Rusiji i baltičkoj luci Primorsk.
Ukrajinska vojska zasad se nije oglasila o navodnim napadima, a nema ni informacija o razmjerima nastale štete.
More Ukrainian drones are approaching the Saratov refinery in Russia. They are flying in groups. Russian air defense is inexistent or empty. pic.twitter.com/oBUYifDNc1— (((Tendar))) (@Tendar) May 31, 2026
Saratov je važno industrijsko središte u regiji, smješteno oko 150 kilometara od granice s Kazahstanom i približno 600 kilometara istočno od bojišnice u Ukrajini.
Rafinerija u Saratovu više je puta bila meta napada od početka ruske invazije na Ukrajinu punog opsega. Posljednji put pogođena je u ožujku, kada je veliki napad dronovima privremeno zaustavio proizvodnju.
Ukrajina se sve više oslanja na domaće bespilotne letjelice za napade na ciljeve duboko unutar ruskog teritorija, posebno na objekte povezane s preradom nafte, logistikom i vojnom industrijom.
Prema podacima koje je prikupio poljski medij Vot Tak, ukrajinska vojska od početka ruske invazije punog opsega izvela je najmanje 159 napada na ruske rafinerije nafte.
Najnovije, ukrajinske Snage za specijalne operacije (SOF) i Glavni stožer izvijestili su da je tijekom noći 29. svibnja ukrajinskim dronovima pogođena i rafinerija nafte u Volgogradu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas