Više od 270 ubijenih

Ovo su imena svih novinara ubijenih u Gazi od početka rata

author
N1 Info
|
28. kol. 2025. 06:48
FILE PHOTO: Al Jazeera journalist Anas Al Sharif, who was killed in an Israeli strike on August 10, 2025, holds the flak jacket of his colleague Al Jazeera reporter Ismail al-Ghoul, who also was killed in an Israeli strike on July 31, 2024
REUTERS/Dawoud Abu Alkas/File Photo/TPX IMAGES OF THE DAY

Otkako je započeo rat Izraela protiv Gaze ubijeno je više od 270 novinara i medijskih radnika

Petorica novinara ubijena su u izraelskom napadu tipa „double-tap“ na bolnicu Nasser u Khan Younisu, u kojem je u ponedjeljak poginula najmanje 21 osoba.

Napad, usmjeren na novinare koji su radili za Al Jazeeru, Reuters, Associated Press (AP) i druge agencije, bio je jedan od najsmrtonosnijih među brojnim izraelskim udarima na bolnice i medijske radnike tijekom gotovo dvije godine genocidnog rata, piše Al Jazeera, koja je kompilirala popis svih novinara i medijskih radnika koje je IDF ubio.

Među ubijenima bili su Al Jazeerin Mohammad Salama, Reutersov kamerman Hussam al-Masri, Mariam Abu Daqqa, slobodna novinarka koja je tada radila za AP, kao i Ahmed Abu Aziz i Moaz Abu Taha.

Ovo nije prvi put da je Izrael ciljao na novinare Al Jazeere koji su izvještavali o ratu u Gazi. Prije ubojstava u kolovozu, Izrael je već ubio najmanje petoricu novinara te televizijske mreže, čime je ukupan broj poginulih porastao na 10 tijekom protekla 22 mjeseca.

  • 14. prosinca 2023. izraelski zračni udar pogodio je Al Jazeerinog kamermana Samera Abudaqu, dok je izvještavao s šefom ureda u Gazi Waelom Dahdouhom, koji je u napadu ranjen.
  • 11. kolovoza ubijen je Anas al-Sharif (28), zajedno s trojicom kolega, u namjernom izraelskom napadu na novinarski šator ispred glavnih vrata bolnice al-Shifa u gradu Gazi. Među poginulima su bili i dopisnik Mohammed Qreiqeh (33) te kamermani Ibrahim Zaher (25) i Mohammed Noufal (29).
  • Abudaqa je prepušten da iskrvari do smrti u školi Farhana u Khan Younisu, jer izraelska vojska nije dopustila spasiocima da mu priđu.
A combination image shows the journalists killed in Israeli strikes on Nasser hospital in the south of the Gaza Strip on August 25, 2025
REUTERS/Stringer (L); Handouts via REUTERS

  • 7. siječnja 2024. poginuo je Waelov najstariji sin i kolega novinar Hamza Dahdouh, u raketiranju vozila u kojem se nalazio u Khan Younisu.
  • 31. srpnja 2024. u napadu na izbjeglički kamp Shati ubijeni su Ismail al-Ghoul i njegov kamerman Rami al-Rifi, iako su vozilo i prsluci jasno nosili oznake „PRESS“.
  • 15. prosinca izraelski zračni napad ubio je Al Jazeerinog novinara Ahmeda al-Louha u središnjem dijelu Gaze, u kampu Nuseirat.
  • 24. ožujka poginuo je Hossam Shabat (23) u izraelskom napadu na istočni dio Beit Lahiye u sjevernoj Gazi.

Gaza: najsmrtonosniji rat za novinare

Rat u Gazi pokazao se kao najsmrtonosniji sukob za novinare.

Prema podacima Reportera bez granica (RSF), 2024. bila je najsmrtonosnija godina za novinare, s više od 120 ubijenih. Od početka ove godine izraelski napadi u Gazi ubili su više od 50 novinara i medijskih radnika.

Ciljanje novinara je ratni zločin

Al Jazeera je osudila ciljano ubijanje svojih novinara, ističući da napad na bolnicu krši međunarodne norme i zakone, „što se može smatrati ratnim zločinom“.

Napad je izazvao široku međunarodnu osudu, uključujući organizacije za slobodu medija i zaštitu ljudskih prava, koje su izrazile ogorčenje zbog sustavnog ciljanja palestinskih novinara u Gazi.

Svakog mjeseca ubijeno 13 novinara

U 22 mjeseca rata izraelski napadi u Gazi usmrtili su više od 270 novinara i medijskih radnika – ili otprilike 13 svakog mjeseca – prema podacima stranice Shireen.ps, nazvane po Al Jazeerinoj novinarki Shireen Abu Akleh, koju su izraelske snage ubile 2022. na okupiranoj Zapadnoj obali.

Posebno zabrinjava činjenica da Gaza gubi glasove s terena upravo u trenutku kada je Izrael zabranio ulazak međunarodnim novinarima u opkoljenu enklavu.

AFP_novinari u gazi, gaza, pojas gaze
Omar AL-QATTAA / AFP

Committee to Protect Journalists (CPJ) ističe da su ubojstva i pritvaranja novinara od 7. listopada 2023. stvorili informacijski vakuum koji može dovesti do nekažnjenih ratnih zločina.

U lipnju su RSF, CPJ i niz medijskih organizacija objavili otvoreno pismo u kojem navode da mnogi palestinski novinari, na koje se oslanjaju izvjestitelji izvan Gaze, žive pod stalnim prijetnjama i „svakodnevno riskiraju život radeći svoj posao – svjedočeći“.

Unatoč međunarodnoj osudi, ciljani napadi na novinare nastavljaju se.

Amnesty International poručio je: „Izrael ne ubija samo novinare, već napada i samo novinarstvo onemogućujući dokumentiranje genocida.“

al jazeera, ubijeni novinari gaza
Al Jazeera
Teme
