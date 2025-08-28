Napad, usmjeren na novinare koji su radili za Al Jazeeru, Reuters, Associated Press (AP) i druge agencije, bio je jedan od najsmrtonosnijih među brojnim izraelskim udarima na bolnice i medijske radnike tijekom gotovo dvije godine genocidnog rata, piše Al Jazeera, koja je kompilirala popis svih novinara i medijskih radnika koje je IDF ubio.