Ovo su imena svih novinara ubijenih u Gazi od početka rata
Otkako je započeo rat Izraela protiv Gaze ubijeno je više od 270 novinara i medijskih radnika
Petorica novinara ubijena su u izraelskom napadu tipa „double-tap“ na bolnicu Nasser u Khan Younisu, u kojem je u ponedjeljak poginula najmanje 21 osoba.
Napad, usmjeren na novinare koji su radili za Al Jazeeru, Reuters, Associated Press (AP) i druge agencije, bio je jedan od najsmrtonosnijih među brojnim izraelskim udarima na bolnice i medijske radnike tijekom gotovo dvije godine genocidnog rata, piše Al Jazeera, koja je kompilirala popis svih novinara i medijskih radnika koje je IDF ubio.
Među ubijenima bili su Al Jazeerin Mohammad Salama, Reutersov kamerman Hussam al-Masri, Mariam Abu Daqqa, slobodna novinarka koja je tada radila za AP, kao i Ahmed Abu Aziz i Moaz Abu Taha.
Ovo nije prvi put da je Izrael ciljao na novinare Al Jazeere koji su izvještavali o ratu u Gazi. Prije ubojstava u kolovozu, Izrael je već ubio najmanje petoricu novinara te televizijske mreže, čime je ukupan broj poginulih porastao na 10 tijekom protekla 22 mjeseca.
- 14. prosinca 2023. izraelski zračni udar pogodio je Al Jazeerinog kamermana Samera Abudaqu, dok je izvještavao s šefom ureda u Gazi Waelom Dahdouhom, koji je u napadu ranjen.
- 11. kolovoza ubijen je Anas al-Sharif (28), zajedno s trojicom kolega, u namjernom izraelskom napadu na novinarski šator ispred glavnih vrata bolnice al-Shifa u gradu Gazi. Među poginulima su bili i dopisnik Mohammed Qreiqeh (33) te kamermani Ibrahim Zaher (25) i Mohammed Noufal (29).
- Abudaqa je prepušten da iskrvari do smrti u školi Farhana u Khan Younisu, jer izraelska vojska nije dopustila spasiocima da mu priđu.
- 7. siječnja 2024. poginuo je Waelov najstariji sin i kolega novinar Hamza Dahdouh, u raketiranju vozila u kojem se nalazio u Khan Younisu.
- 31. srpnja 2024. u napadu na izbjeglički kamp Shati ubijeni su Ismail al-Ghoul i njegov kamerman Rami al-Rifi, iako su vozilo i prsluci jasno nosili oznake „PRESS“.
- 15. prosinca izraelski zračni napad ubio je Al Jazeerinog novinara Ahmeda al-Louha u središnjem dijelu Gaze, u kampu Nuseirat.
- 24. ožujka poginuo je Hossam Shabat (23) u izraelskom napadu na istočni dio Beit Lahiye u sjevernoj Gazi.
Gaza: najsmrtonosniji rat za novinare
Rat u Gazi pokazao se kao najsmrtonosniji sukob za novinare.
Prema podacima Reportera bez granica (RSF), 2024. bila je najsmrtonosnija godina za novinare, s više od 120 ubijenih. Od početka ove godine izraelski napadi u Gazi ubili su više od 50 novinara i medijskih radnika.
Ciljanje novinara je ratni zločin
Al Jazeera je osudila ciljano ubijanje svojih novinara, ističući da napad na bolnicu krši međunarodne norme i zakone, „što se može smatrati ratnim zločinom“.
Napad je izazvao široku međunarodnu osudu, uključujući organizacije za slobodu medija i zaštitu ljudskih prava, koje su izrazile ogorčenje zbog sustavnog ciljanja palestinskih novinara u Gazi.
Svakog mjeseca ubijeno 13 novinara
U 22 mjeseca rata izraelski napadi u Gazi usmrtili su više od 270 novinara i medijskih radnika – ili otprilike 13 svakog mjeseca – prema podacima stranice Shireen.ps, nazvane po Al Jazeerinoj novinarki Shireen Abu Akleh, koju su izraelske snage ubile 2022. na okupiranoj Zapadnoj obali.
Posebno zabrinjava činjenica da Gaza gubi glasove s terena upravo u trenutku kada je Izrael zabranio ulazak međunarodnim novinarima u opkoljenu enklavu.
Committee to Protect Journalists (CPJ) ističe da su ubojstva i pritvaranja novinara od 7. listopada 2023. stvorili informacijski vakuum koji može dovesti do nekažnjenih ratnih zločina.
U lipnju su RSF, CPJ i niz medijskih organizacija objavili otvoreno pismo u kojem navode da mnogi palestinski novinari, na koje se oslanjaju izvjestitelji izvan Gaze, žive pod stalnim prijetnjama i „svakodnevno riskiraju život radeći svoj posao – svjedočeći“.
Unatoč međunarodnoj osudi, ciljani napadi na novinare nastavljaju se.
Amnesty International poručio je: „Izrael ne ubija samo novinare, već napada i samo novinarstvo onemogućujući dokumentiranje genocida.“
