Švedska najavila isporuku borbenih aviona Ukrajini: Evo zašto je to velika stvar
Švedska planira Ukrajini isporučiti 16 rabljenih borbenih zrakoplova Saab JAS 39 Gripen C/D te poduprijeti Kijev u nabavi do 20 novijih zrakoplova Gripen E, objavio je 28. svibnja švedski premijer Ulf Kristersson.
"Ukrajina je jasno odredila Gripen kao prioritetni izbor za svoje zrakoplovstvo dugoročno i namjerava nabaviti najnoviju verziju, Gripen E“, rekao je Kristersson na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Uppsali.
Prema podacima švedske vlade, Ukrajina planira financirati buduću kupnju zrakoplova Gripen E/F koristeći 2,5 milijardi eura iz mehanizma Europske unije za zajmove potpore Ukrajini.
Kristersson je rekao da su pregovori o nabavi Gripena E u tijeku te da bi isporuke novijih zrakoplova mogle započeti do 2030. godine.
Dodao je da će Švedska također prenijeti 16 zrakoplova Gripen C/D koji su trenutačno u uporabi švedskog ratnog zrakoplovstva. Isporuke bi trebale početi početkom 2027., nakon što Ukrajina dovrši kupoprodajni ugovor, a Švedska osigura potrebna izvozna odobrenja, pišu Polina Moroziuk i Kateryna Hodunova za Kyiv Independent.
Ova isporuka dodatno bi proširila ukrajinsku flotu zapadnih borbenih zrakoplova, koja već uključuje američke F-16 i francuske Mirage 2000, ali još uvijek nije dovoljna za potpunu zaštitu ukrajinskih gradova i infrastrukture od svakodnevnih ruskih raketnih i bespilotnih napada.
"Ovo je doista povijesni događaj, povijesni dan za našu suradnju i za naše zemlje“, rekao je Zelenski tijekom konferencije za novinare.
"Govorimo konkretno o jednoj eskadrili Gripena za Ukrajinu, a to je za nas iznimno važna potpora“, dodao je.
Zelenski je rekao da Ukrajina očekuje prve operativne sposobnosti u roku od deset mjeseci te potvrdio da su ukrajinski piloti već započeli obuku za upravljanje tim zrakoplovima.
Najava Gripena dio je dosad najvećeg švedskog paketa vojne pomoći Ukrajini, koji uključuje i sposobnosti za napade velikog dometa, streljivo, sustave elektroničkog ratovanja i potporu obrambenim inovacijama.
Ukrajina i Švedska potpisale su pismo namjere 2025. godine koje bi moglo poslužiti kao temelj za budući sporazum o nabavi između 100 i 150 zrakoplova Gripen, iako su švedski dužnosnici više puta upozoravali da bi isporuke novijih Gripena E mogle potrajati godinama.
"Za mene je JAS-39 jedini borbeni zrakoplov na svijetu za koji bih bio spreman prodati dušu“, napisao je prošle godine na Instagramu ukrajinski pilot Vadim Vorošilov, poznat pod pozivnim znakom Karaya, opisujući Gripen kao „idealnu opciju“ za Ukrajinu.
O kakvom zrakoplovu se radi?
Saab JAS 39 Gripen višenamjenski je borbeni zrakoplov sposoban za zračne borbe, napade na kopnene ciljeve i izviđačke misije. Analitičari ističu da je jedna od njegovih najvećih prednosti za Ukrajinu činjenica da je posebno dizajniran za disperzirane ratne operacije.
Za razliku od mnogih zapadnih borbenih zrakoplova koji ovise o velikim i posebno pripremljenim pistama, Gripen može djelovati s kraćih uzletno-sletnih staza pa čak i s dionica autocesta, što ga čini manje ranjivim na ruske raketne napade na aerodrome.
Zrakoplov je također osmišljen za brzo ponovno polijetanje. Prema navodima tvrtke Saab i pilota Vorošilova, Gripen se u idealnim uvjetima može ponovno napuniti gorivom i naoružati za novi let za otprilike deset minuta.
