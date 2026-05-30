noćni napad dronovima
VIDEO / Ukrajinski udari na Rusiju: Gorjeli tanker i skladište nafte, ima i ozlijeđenih
Ukrajinski su dronovi tijekom noći pogodili tanker u ruskoj luci Taganrog i skladište nafte u gradu Armaviru, priopćile su u subotu vlasti regija Rostov i Krasnodar na jugu Rusije.
Guverner Rostovske regije Jurij Sljusar napisao je na Telegramu da su požari na tankeru i u luci Taganrog, gradu s oko 240.000 stanovnika, ugašeni, a da nije prijavljeno izlijevanje nafte. Dvije su osobe ozlijeđene, rekao je.
Gradonačelnica Svetlana Kambulova izjavila je da je izvanredno stanje u gradu, uvedeno 27. svibnja, produženo.
RUSSIA UKRAINE WAR— India Strikes YT 🇮🇳 (@IndiaStrikes_) May 30, 2026
Ukrainian attack drones struck Russia’s Taganrog airfield, and for the first time, successfully destroyed a pair of Tu-142 Bear-F long-range maritime patrol aircraft.#Russia #Ukraine https://t.co/geqqEcGApG pic.twitter.com/Y7ITbAoShm
Vlasti u Armaviru, gradu od 185.000 stanovnika u susjednoj Krasnodarskoj regiji, izjavile su da je požar u skladištu nafte u industrijskoj zoni grada stavljen pod kontrolu i da nije bilo ozlijeđenih.
Sljusar je rekao da je u regiji oboreno gotovo 50 dronova, a napadi su prijavljeni diljem te pokrajine koja graniči s ukrajinskim Donbasom, središtem borbi između Rusije i Ukrajine.
Izvan Taganroga, rekao je, prijavljena je samo manja šteta.
