"postupna deeskalacija"

SAD predlaže novi plan za smirivanje napetosti između Izraela i Libanona usred borbi

Hina
01. lip. 2026. 06:32
United States Secretary of State Marco Rubio speaks to the journalists before boarding his plane at Indira Gandhi International Airport in New Delhi, India, Monday, May 25, 2026.
Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS

Američki državni tajnik Marco Rubio razgovarao je s libanonskim predsjednikom Josephom Aounom i izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom o diplomatskim pregovorima između Izraela i Libanona te je predložio plan kojim bi se omogućila "postupna deeskalacija", rekao je u nedjelju američki dužnosnik.

SAD je predložio da kao prvi korak militantna skupina Hezbolah, koju podržava Iran, zaustavi sve napade na Izrael, a zauzvrat Izrael se suzdrži od eskalacije u Bejrutu, rekao je dužnosnik. "To bi stvorilo prostor za postupnu deeskalaciju i učinkovit prekid neprijateljstava", prema riječima dužnosnika.

Dodali su da je Aoun pokušao unaprijediti prijedlog i osigurati sporazum. Međutim, predsjednik libanonskog parlamenta Nabih Berri, koji je tvrdio da "jamči" Hezbolahovu predanost prekidu vatre, stavio je teret na Izrael da "prvi prestane pucati".

Netanyahu je u nedjelju rekao da je naredio trupama da se pomaknu dalje u Libanon u borbi protiv Hezbolaha, unatoč prekidu vatre objavljenom prije više od šest tjedana.

U najnovijem napredovanju, izraelske trupe zauzele su 900 godina star dvorac Beaufort i strateški greben u južnom Libanonu, priopćila je vojska ranije u nedjelju, dan nakon jednog od najtežih dana vatre Hezbolaha prema sjevernom Izraelu od primirja u travnju, što je dovelo do zatvaranja škola i ograničenja.

Američki dužnosnik rekao je da SAD ne očekuje da će Izrael apsorbirati tekuće napade Hezbolaha na svoje civile.

