"zaštititi ćemo svoje snage"
Što ako Rusi napadnu europske vojnike u Ukrajini? Otkriven plan mirovne misije
Britanskim vojnicima i njihovim europskim saveznicima bilo bi dopušteno uzvratiti vatru ako ih napadnu ruske snage tijekom eventualne mirovne misije u Ukrajini nakon postizanja prekida vatre, izjavili su zapadni dužnosnici.
Stabilizacijske snage pod britanskim i francuskim vodstvom ne bi se oslanjale na američke sustave ni tehnologiju, poput Starlinka Elona Muska, a očekuje se da bi, u slučaju raspoređivanja, bile sastavljene gotovo isključivo od europskih vojnika.
"Jasno je da ćemo zaštititi svoje snage od bilo kakve agresije", rekao je dužnosnik upoznat s planovima, naglasivši pritom da bi djelovanje zapadnih vojnika u Ukrajini bilo "isključivo obrambene prirode".
Velika vojna vježba u Poljskoj
Pojedinosti planova objavljene su u trenutku kada su Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predstavili vojnu vježbu pod nazivom Koalicja, koja će se održati kasnije ovog mjeseca u Poljskoj.
Riječ je o vježbi u kojoj sudjeluje 11 država, a cilj joj je provjeriti koliko bi brzo europske vojske mogle rasporediti svoje snage u Ukrajini u slučaju završetka rata.
U vježbi multinacionalnih snaga sudjelovat će 2800 pripadnika kopnenih, pomorskih i zračnih snaga. Francuska će osigurati 1500 vojnika iz svoje 1. divizije, dok će Ujedinjeno Kraljevstvo sudjelovati s 300 pripadnika 7. lake mehanizirane brigade, piše Guardian.
Iako je eventualno raspoređivanje zapadnih snaga kao potpore Kijevu zasad samo hipotetska mogućnost, planovi podsjećaju na rizik od ponovnog izbijanja sukoba u kojem bi mogli sudjelovati i britanski vojnici. Rusija je, naime, tijekom razdoblja prekida vatre u Ukrajini između 2014. i 2022. godine često izvodila napade manjeg intenziteta.
General-pukovnik Tom Bateman, zapovjednik multinacionalnih snaga, izjavio je da su Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i druge europske države predane "pružanju čvrstih i obvezujućih sigurnosnih jamstava Ukrajini nakon prestanka neprijateljstava".
Dodao je da je cilj vježbe pokazati "vojnu spremnost, sposobnost brzog raspoređivanja i učinkovitog zajedničkog djelovanja" država sudionica te provjeriti planove koji se razvijaju više od godinu dana.
Uz Ujedinjeno Kraljevstvo i Francusku, u vježbi sudjeluju Poljska, Njemačka, Belgija, Estonija, Litva, Nizozemska, Španjolska, Švedska i Turska.
Bez NATO-a i gotovo bez američke pomoći
Britanski general posebno je naglasio da multinacionalne snage neće djelovati u okviru NATO-a, odnosno da će njihova misija biti izvan struktura zapadnog vojnog saveza.
Također se očekuje da bi, u slučaju raspoređivanja u Ukrajini, imale vrlo ograničenu američku potporu ili bi djelovale potpuno bez nje.
Zbog toga se posebna pozornost posvećuje izbjegavanju ovisnosti o američkoj tehnologiji.
"Ne ovisimo o američkim sustavima", izjavio je jedan dužnosnik na pitanje oslanjaju li se multinacionalne snage na satelite Starlink za komunikaciju.
Iako su Sjedinjene Američke Države u više navrata nastojale preuzeti vodeću ulogu u pregovorima između Rusije i Ukrajine, predsjednik Donald Trump poručio je da neće slati američke vojnike u mirovnu misiju u Ukrajini čak ni ako se postigne trajan prekid vatre.
Novi krug mirovnih napora ove jeseni zasad nije donio značajniji napredak, iako su za kasnije ovog mjeseca planirani trilateralni pregovori uz američko posredovanje.
U međuvremenu Rusija i Ukrajina nastavljaju međusobne napade na energetsku infrastrukturu.
U nedjelju i ponedjeljak hakirane su i aplikacije za upozoravanje na zračnu opasnost u obje zemlje. Ukrajinska aplikacija nakratko je prikazivala lažna upozorenja o nuklearnim i kemijskim prijetnjama te uličnim borbama.
Sve veća zabrinutost zbog američke potpore
Na međunarodnoj razini raste zabrinutost zbog pouzdanosti američke potpore saveznicima.
Prošlog mjeseca SAD je iznenada na desetak dana ograničio ukrajinsko korištenje Starshielda, vojne inačice Starlinka, što je utjecalo na operacije bespilotnih letjelica srednjeg dometa.
Jedan od glavnih ciljeva multinacionalnih snaga bio bi pomoći u "obnovi i jačanju" ukrajinske vojske nakon rata, rekao je Bateman.
Pritom je naglasio da se zapadni vojnici planiraju rasporediti daleko od prve crte bojišnice.
Ipak, pravila djelovanja omogućila bi im obranu od eventualnih ruskih napada bespilotnim letjelicama, što otvara pitanje kako bi Moskva reagirala na moguće oružane incidente.
Sve vojske imaju pravo djelovati u samoobrani, no pravila o uporabi sile u određenim se okolnostima mogu proširiti.
Borbeni zrakoplovi čuvali bi ukrajinsko nebo
Ujedinjeno Kraljevstvo već ima iskustva s pružanjem vojne pomoći saveznicima u obrani od napada.
Na Bliskom istoku London se obvezao pomoći nizu država u zaštiti od napada iz Irana i od jemenskih hutista.
Britanski borbeni zrakoplovi Typhoon tijekom proljeća izveli su desetke letova iz Katara kako bi zaštitili zaljevske države, a prošlog mjeseca Ujedinjeno Kraljevstvo obvezalo se pomoći Saudijskoj Arabiji u obrani od hutističkih raketnih napada i napada bespilotnim letjelicama.
Prema planovima za Ukrajinu, borbeni zrakoplovi također bi trebali patrolirati zračnim prostorom kako bi pomogli ponovnom otvaranju ukrajinskih civilnih zračnih luka.
Istodobno se planira i razminiranje Crnog mora kako bi se ponovno omogućio izvoz žitarica i odvijanje druge pomorske trgovine.
Tu bi operaciju predvodila Turska.
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