traži stabilnu potporu
Zelenski: Ukrajina mora prilagoditi pristup novim političkim prilikama u SAD-u
Ukrajina se mora prilagoditi novim političkim okolnostima u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi ojačala dijalog s Washingtonom i osigurala dodatnu vojnu pomoć, osobito za protuzračnu obranu, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu emitiranom u četvrtak.
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Zelenski se posljednjih mjeseci nastojao nositi s nestabilnim odnosima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, osobito nakon susreta u Ovalnom uredu u veljači 2025, kada je bio optužen da nije dovoljno zahvalan Washingtonu na pomoći, podsjeća Reuters.
Pregovori pod vodstvom SAD-a s Ukrajinom i Rusijom o okončanju rata trebali bi se nastaviti sljedećeg tjedna u Abu Dhabiju.
Zelenski je za ukrajinsku televiziju TSN, tijekom sudjelovanja na samitu u Španjolskoj, rekao da se Kijev mora prilagoditi promijenjenoj političkoj situaciji u SAD-u nakon što su demokrati na međuizborima preuzeli kontrolu nad Kongresom.
Zelenski je istaknuo važnost nastavka američke potpore Ukrajini, neovisno o stranačkim podjelama, te ocijenio da Kijev ima priliku dodatno učvrstiti potporu i republikanaca i demokrata. Uz nove pakete pomoći, Ukrajina očekuje i isplatu 16 milijardi dolara koje je Washington, prema njegovim riječima, obećao, ali nije isporučio.
Rakete za sustav Patriot glavni prioritet Ukrajine
Glavni prioritet Ukrajine jest jačanje protuzračne obrane, ponajprije osiguravanje dovoljnih zaliha raketa za američki sustav Patriot.
”Ako ne riješimo pitanje Patriota, bit će nam jako teško”, rekao je Zelenski, dodajući da bi u osiguravanju tih projektila mogle pomoći europske zemlje, neke države izvan Europe te, naravno, SAD.
Američki State Department prošlog je tjedna odobrio prodaju 500 raketa Patriot PAC-3 Ukrajini, procijenjene vrijednosti 2,1 milijardu dolara, no njihova se isporuka ne očekuje prije početka 2030-ih.
Zelenski je rekao i da nastoji osigurati dovoljan broj operativnih borbenih zrakoplova F-16 u idućih pet do šest mjeseci.
Upozorio je da Ukrajinu čeka još jedna zima ruskih napada na energetsku infrastrukturu, a da je stanje u Kijevu pritom najteže.
Dodao je da dužnosnici EU-a, NATO-a i SAD-a na sastancima u Bruxellesu ovog tjedna pripremaju prijedloge sigurnosnih jamstava za razdoblje nakon završetka rata te da je postignut određeni napredak.
Američki posebni izaslanik Jared Kushner ocijenio je razgovore na X-u produktivnima i sadržajnima.
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