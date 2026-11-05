Pomoć je stigla, ali do očajnih ljudi nije došla: Neki su bježali pješice, drugi krenuli na put za koji su mislili da je posljednji

"Iako je bio na snazi režim prekida vatre, ljudi u zajednici nalaze se u takvom stanju da im je teško bilo što povjerovati. Teško im je shvatiti što se događa oko njih. Uostalom, dugo nije bilo mnogo razloga vjerovati da se neće pucati, pa ljudi nisu mogli zaključiti da je evakuacija u tijeku", rekla je Hasanenko.