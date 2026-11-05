POTRESNA PRIČA
Pomoć je stigla, ali do očajnih ljudi nije došla: Neki su bježali pješice, drugi krenuli na put za koji su mislili da je posljednji
Humanitarna pomoć koja je tijekom nedavne evakuacije dopremljena u ruski okupirani Oleški u Hersonskoj oblasti ne stiže do stanovnika, a dio ljudi ostao je u gradu jer nije znao za evakuaciju ili se bojao ruskih postupaka provjere i ispitivanja.
Stanovnici Oleškija, grada u Hersonskoj oblasti pod ruskom okupacijom, ne dobivaju humanitarnu pomoć koja je dopremljena tijekom nedavne evakuacijske operacije. Na to je upozorila Tetjana Hasanenko, čelnica lokalne vojne uprave.
U razgovoru za ukrajinsku novinsku agenciju Ukrinform rekla je da su lokalne vlasti dobile informacije prema kojima pomoć dopremljena u grad nije podijeljena stanovnicima, prenosi Kyiv Post.
Oni koji su je uspjeli dobiti navodno su primili tek vrlo male količine hrane, nedovoljne čak i za tjedan dana.
"Možete razumjeti da trenutačno ne možemo provjeriti što se ondje događa", dodala je Hasanenko.
Neki nisu ni znali da se provodi evakuacija
Objasnila je i zašto dio stanovnika nije uspio napustiti grad tijekom evakuacije. Neki uopće nisu znali da se ona provodi jer su se skrivali u podrumima, bez komunikacije s vanjskim svijetom.
"Iako je bio na snazi režim prekida vatre, ljudi u zajednici nalaze se u takvom stanju da im je teško bilo što povjerovati. Teško im je shvatiti što se događa oko njih. Uostalom, dugo nije bilo mnogo razloga vjerovati da se neće pucati, pa ljudi nisu mogli zaključiti da je evakuacija u tijeku", rekla je Hasanenko.
U gradu su ostali i ljudi smanjene pokretljivosti jer nisu bili prevezeni do predviđenog mjesta okupljanja u blizini bolnice. Hasanenko je rekla da su očekivali kako će ih ondje odvesti ruske snage.
Strah od ruske filtracije
Dio stanovnika nije želio otići zbog straha od takozvane ruske filtracije, odnosno postupaka provjere i ispitivanja kojima ruske snage podvrgavaju ljude.
Neki od onih koji su se na kraju ipak priključili evakuacijskom konvoju bili su toliko zabrinuti zbog onoga što ih čeka da su vjerovali kako možda neće preživjeti putovanje.
"Otišli su s mišlju da bi to moglo biti putovanje u jednom smjeru, kako se kaže. Ali ondje više nisu mogli ostati jer ih je u svakom slučaju čekala smrt. Zato su riskirali", kazala je Hasanenko.
Evakuacijski konvoj pokupio je i ljude koji su čekali uz autocestu. Međutim, neke žene koje su ondje čekale odlučile su otići pješice prije dolaska autobusa jer su pomislile da je konvoj već prošao.
Prekid vatre trajao pet dana
Petodnevni prekid vatre na području Oleškija završio je u nedjelju navečer, 1. studenoga, nakon humanitarne operacije tijekom koje je evakuirano nekoliko stotina civila.
Operacija je počela 27. listopada na temelju dogovora Ukrajine i Rusije, uz sudjelovanje prve dame SAD-a Melanije Trump i njezina tima.
Ukrajinski pučki pravobranitelj Dmitro Lubinec rekao je 2. studenoga da je tim Melanije Trump imao važnu ulogu u postizanju dogovora i koordinaciji evakuacije.
Dodao je da su predstavnici Ukrajine, Rusije i SAD-a potpisali primjerke dokumenta o prekidu vatre, pri čemu je Washington preuzeo ulogu jamca ispunjavanja dogovorenih obveza.
Većina evakuiranih otišla u Ukrajinu
Većina evakuiranih odlučila je otići na područje pod ukrajinskom kontrolom. Prema Lubincu, Rusija je priznala da je oko 80 posto evakuiranih odabralo odlazak u Ukrajinu.
Izvori Kyiv Posta upoznati s operacijom naveli su da je manje od deset osoba odlučilo preseliti se u Rusiju, dok je nekoliko desetaka zatražilo odlazak u druga područja pod ruskom okupacijom.
Ipak, operacija je izazvala zabrinutost među ukrajinskim vojnicima. Upozorili su da su ruske snage možda iskoristile prekid borbi za rotaciju vojnika i premještanje vojne opreme cestama koje su prije bile izložene ukrajinskoj vatri.
Lubinec je odbacio izvješća o kršenju primirja, ustvrdivši da je vojna oprema uočena na ruskoj strani korištena isključivo za razminiranje.
U gradu ostalo do tisuću ljudi
Prema izvješćima, u Oleškiju je ostalo nekoliko stotina ljudi, a moguće i do tisuću. Neki od njih ne žele otići, dok drugi to nisu u mogućnosti.
Lubinec je rekao da je humanitarna pomoć dostavljena i onima koji su ostali te da bi se slične evakuacijske operacije mogle organizirati jednom mjesečno.
Melania Trump ponovno okuplja ukrajinske i ruske dužnosnike
Melania Trump trebala bi u četvrtak, 5. studenoga, u Bijeloj kući ugostiti ukrajinske i ruske dužnosnike, uoči trostranih mirovnih pregovora koji bi se sljedećeg tjedna trebali održati u Abu Dhabiju.
Rusija planira poslati predsjedničkog savjetnika Kirila Dmitrijeva i povjerenicu za ljudska prava Janu Lantratovu, a Lubinec je također potvrdio svoj dolazak.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu, 4. studenoga, odlikovao je Melaniju Trump Ordenom kneginje Olge prvog stupnja. Priznanje joj je dodijeljeno za humanitarni rad i ulogu u postizanju lokalnog prekida vatre na području Oleškija u listopadu.
U njezinu su uredu istaknuli i njezine napore u pomaganju povratka ukrajinske djece odvedene u Rusiju.
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