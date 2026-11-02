pogođena škola, sklonište...
Rusija bombardirala selo na jugoistoku Ukrajine, poginulo 18 ljudi. Zelenski: "Apsolutno strašno!"
Osamnaest osoba je poginulo, a pet je ozlijeđeno u ponedjeljak u više ruskih napada na selo na jugoistoku Ukrajine, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski, nazivajući bombardiranja "apsolutno strašnima".
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"Od jutros je selo više puta pogođeno bombama. Napadi su bili usmjereni na školu koja se koristila u humanitarne svrhe – stanovništvo je ondje dobivalo pomoć", napisao je na društvenim mrežama.
Na Telegramu Zelenski je pojasnio da su ruske snage prvo bacile zračne bombe na školu u selu Komišuvaha koja se koristi za podjelu humanitarne pomoći.
Uslijedio je novi napad u kojem je bačeno još devet bombi, a među pogođenim lokacijama bilo je i sklonište koje su koristili stanovnici sela.
"Rusi nisu mogli ne znati da stanovnici koji su ostali u Komišuvahi svakoga tjedna upravo ondje primaju humanitarnu pomoć. To je još jedan dokaz da Rusija ne želi nikakvu deeskalaciju ni istinsku pravdu", dodao je.
Ti napadi uništavaju "svaku nadu u napredak prema miru", dodao je ukrajinski predsjednik, dodajući da je nakon humanitarne operacije u Oleškiju postojao trenutak u kojem se moglo povjerovati da su mogući novi koraci prema miru.
Ministarstvo vanjskih poslova na X-u je objavilo da su poginule 24 osobe, a još ih je petero ozlijeđeno.
At least 24 people were killed and five more were injured in a horrific Russian attack on Komyshuvakha in Ukraine’s Zaporizhzhia region. Russian forces repeatedly struck a school where local residents regularly received humanitarian aid. Following the initial attack, Russia dropped nine more aerial bombs on the shelter where people had taken cover. Rescue teams are still searching for people at the site. Russia knew that civilians had gathered there to receive humanitarian aid. Yet it attacked both the building and the shelter where people had sought safety. These killings demonstrate Russia’s disregard for civilian lives. The international response must include stronger pressure on Russia and continued support for Ukraine.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) November 2, 2026
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