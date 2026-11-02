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pogođena škola, sklonište...

Rusija bombardirala selo na jugoistoku Ukrajine, poginulo 18 ljudi. Zelenski: "Apsolutno strašno!"

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Hina
|
02. stu. 2026. 19:58
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ukrajina
X/National Police of Ukraine

Osamnaest osoba je poginulo, a pet je ozlijeđeno u ponedjeljak u više ruskih napada na selo na jugoistoku Ukrajine, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski, nazivajući bombardiranja "apsolutno strašnima".

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"Od jutros je selo više puta pogođeno bombama. Napadi su bili usmjereni na školu koja se koristila u humanitarne svrhe – stanovništvo je ondje dobivalo pomoć", napisao je na društvenim mrežama.

Na Telegramu Zelenski je pojasnio da su ruske snage prvo bacile zračne bombe na školu u selu Komišuvaha koja se koristi za podjelu humanitarne pomoći.

Uslijedio je novi napad u kojem je bačeno još devet bombi, a među pogođenim lokacijama bilo je i sklonište koje su koristili stanovnici sela.

"Rusi nisu mogli ne znati da stanovnici koji su ostali u Komišuvahi svakoga tjedna upravo ondje primaju humanitarnu pomoć. To je još jedan dokaz da Rusija ne želi nikakvu deeskalaciju ni istinsku pravdu", dodao je.

Ti napadi uništavaju "svaku nadu u napredak prema miru", dodao je ukrajinski predsjednik, dodajući da je nakon humanitarne operacije u Oleškiju postojao trenutak u kojem se moglo povjerovati da su mogući novi koraci prema miru.

Ministarstvo vanjskih poslova na X-u je objavilo da su poginule 24 osobe, a još ih je petero ozlijeđeno.

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Teme
rat u ukrajini rusija ruski napad ukrajina volodimir zelenski

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