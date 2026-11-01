na meti S-400 i Pancir-S2
Zelenski objavio razmjere ukrajinskog napada: "Rusi izgubili opremu vrijednu 70 milijuna dolara"
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da su ukrajinske snage u nizu napada uništile rusku vojnu opremu procijenjenu na oko 70 milijuna dolara. Među pogođenim ciljevima navodi napredne sustave protuzračne obrane, zapovjedno vozilo sustava S-400 te tvornicu za proizvodnju projektila u ruskoj Rostovskoj oblasti.
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Prema Zelenskom, ukrajinske snage pogodile su sustav protuzračne obrane Pancir-S2, kao i zapovjedno vozilo sustava S-400 Trijumf. Meta napada bila je i tvornica Kamenski, industrijsko postrojenje koje se koristi za proizvodnju projektila.
Ukrajinski predsjednik zahvalio je Službi sigurnosti Ukrajine (SBU) i ostalim postrojbama koje su sudjelovale u operaciji, a uz objavu je podijelio i satelitsku snimku pogođenog područja.
Our long-range sanctions have targeted the Rostov region. The Kamensky Combine, a Russian defense industry enterprise involved in missile production, was hit. A Pantsir-S2 system and a command and staff vehicle of the S-400 Triumf system were also hit. The total value of the air defense assets struck is around $70 million. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine @ServiceSsu and other units of the Defense Forces for their accuracy! We are justly defending ourselves against Russian aggression and doing everything to reduce Russia’s capability to continue it.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2026
Napadi su uslijedili nakon što je ruska vojska u noći s 31. listopada na 1. studenoga gađala energetsku infrastrukturu u četiri ukrajinske regije. Zbog oštećenja stotinu tisuća kućanstava ostalo je bez električne energije.
Zelenski: Rusija je u listopadu izgubila više od 54.000 vojnika
Zelenski je u nedjelju iznio i podatke o ruskim vojnim gubicima. Tvrdi da je ruska vojska tijekom listopada izgubila 54.400 vojnika, poginulih ili teško ranjenih, što je, prema njegovim riječima, najveći mjesečni broj od početka ruske invazije.
Na društvenoj mreži X naveo je i da su ukrajinske snage tijekom istog mjeseca vratile 96,2 četvorna kilometra teritorija, odnosno 10,4 četvorna kilometra više nego što su ruske snage uspjele zauzeti.
Kao posebno težak dan za rusku vojsku izdvojio je 21. listopada, kada je, prema ukrajinskim podacima, Rusija izgubila 2250 vojnika.
"Rusija trpi gubitke. Mi držimo svoje položaje, oslobađamo teritorij i činimo svaki dan rata što skupljim za agresora", poručio je Zelenski, dodajući da bi Moskva mogla zaustaviti gubitke prihvaćanjem prekida vatre i diplomatskih pregovora.
Rusija se zasad nije očitovala o njegovim tvrdnjama, a neovisna provjera navedenih podataka o vojnim gubicima i promjenama na bojištu otežana je zbog rata.
U ruskom napadu dronom poginule tri osobe, među ozlijeđenima i djeca
U međuvremenu, ruski napadi dronovima nastavili su se diljem Ukrajine. U napadu na grad Koziatin u središnjem dijelu zemlje poginule su najmanje tri osobe, dok su četiri ozlijeđene, među njima i troje djece.
Prema riječima lokalnih vlasti, dron je eksplodirao između stambene zgrade i škole. Napadi su zabilježeni i u zapadnoj regiji Černivci, gdje je jedna osoba ozlijeđena, a zgrada regionalne uprave pretrpjela velika oštećenja.
Ruski dronovi pogodili su i energetsku infrastrukturu u regiji Ternopil, zbog čega je došlo do prekida opskrbe električnom energijom. Na teren su upućene ekipe koje rade na sanaciji oštećenja i ponovnoj uspostavi opskrbe.
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