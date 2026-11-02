Mihajlo Drapatij
Novi ukrajinski zapovjednik promijenio strategiju: Rusko napredovanje u Donbasu gotovo je zaustavljeno
Novi zapovjednik ukrajinske vojske Mihajlo Drapatij u prvih je sto dana mandata proveo niz važnih promjena u vojnom vrhu. Uveo je drukčiji model zapovijedanja, smanjio centralizaciju i veću odgovornost prepustio zapovjednicima na nižim razinama. Prvi rezultati, prema ocjenama vojnih analitičara, posebno su vidljivi na bojištu u Donbasu, gdje je rusko napredovanje posljednjih tjedana znatno usporeno.
Drapatij je treći zapovjednik ukrajinske vojske od početka ruske invazije prije gotovo pet godina. Njegovo imenovanje naišlo je na pozitivne reakcije među vojnicima, ponajprije zbog njegova ratnog iskustva i činjenice da je sa 43 godine znatno mlađi od svojih prethodnika. Na prvoj crti bojišta nalazi se još od 2014. godine, kada je počeo sukob na istoku Ukrajine, piše DW.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao ga je nakon nezadovoljstva dijela javnosti i vojske njegovim prethodnikom Oleksandrom Sirskim. Kritičari su Sirskom zamjerali pretjerano centraliziran i autoritaran način zapovijedanja.
Manje kontrole iz vrha, više odgovornosti na terenu
Jedna od najvažnijih promjena koje je Drapatij uveo odnosi se na način upravljanja vojskom. Umjesto čestih izvješća i mikroupravljanja iz zapovjednog vrha, veće ovlasti dobili su zapovjednici na nižim razinama.
Jurij Butusov, bivši ratni izvjestitelj koji danas služi u ukrajinskoj vojsci, ističe kako zapovjednici korpusa više ne moraju dva puta dnevno podnositi izvješća vrhovnom zapovjedniku. Takav pristup, smatra, štedi vrijeme i omogućuje brže donošenje odluka.
Drapatij je istodobno pojačao operativno planiranje na višim razinama. U Donbasu, gdje se vode najžešće borbe, organizirao je dvije velike vojne skupine sastavljene od više korpusa kako bi poboljšao koordinaciju obrambenih operacija.
Ruske snage sve teže napreduju u Donjeckoj oblasti
Učinci promjena, prema procjenama vojnih analitičara, najvidljiviji su u Donjeckoj oblasti, koja ostaje jedno od glavnih područja ruskih vojnih operacija.
Ruslan Levijev iz analitičke platforme Conflict Intelligence Team tvrdi da ruske snage tijekom posljednjih mjesec i pol ondje gotovo nisu ostvarile značajniji teritorijalni napredak. Jednim od razloga smatra upravo reorganizaciju ukrajinskog zapovjednog sustava, osobito na području obrane Slovjanska i Kramatorska.
Ukrajinska vojska u međuvremenu je ostvarila i ograničen prodor na sjeveru Donbasa, u operaciji koju je nazvala „Vivaldi“. Prema dostupnim informacijama, akcija je poremetila ruske planove za okruživanje Slovjanska i Kramatorska sa sjevera te prisilila ruske snage na prilagodbu strategije.
Levijev smatra da ukrajinska vojska nakon promjena u zapovjednom vrhu uspješnije prepoznaje i iskorištava slabosti ruskih snaga, a operaciju „Vivaldi“ navodi kao jedan od primjera takvog pristupa.
Usporavanje nije i preokret na bojištu
Prema pojedinim procjenama, od Drapatijeva dolaska na čelo vojske Rusija nije uspjela osvojiti više teritorija nego što ga je Ukrajina istodobno vratila pod svoju kontrolu. Takve ocjene pojavljuju se čak i na nekim proruskim kanalima na Telegramu.
Ipak, vojni analitičari upozoravaju da usporavanje ruskog napredovanja ne znači da je došlo do preokreta u ratu. Promjene koje je uveo novi zapovjednik zasad su ponajprije pridonijele stabilizaciji ukrajinske obrane, dok se veće protuofenzive i oslobađanje znatnijih okupiranih područja i dalje smatraju malo vjerojatnima.
Prvih sto dana Drapatijeva mandata tako se ocjenjuje kao razdoblje reorganizacije i učvršćivanja obrambenih položaja. Hoće li novi način zapovijedanja dugoročno omogućiti Ukrajini i veće napredovanje na bojištu, tek će se vidjeti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare