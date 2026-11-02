Novi ukrajinski zapovjednik promijenio strategiju: Rusko napredovanje u Donbasu gotovo je zaustavljeno

Drapatij je treći zapovjednik ukrajinske vojske od početka ruske invazije prije gotovo pet godina. Njegovo imenovanje naišlo je na pozitivne reakcije među vojnicima, ponajprije zbog njegova ratnog iskustva i činjenice da je sa 43 godine znatno mlađi od svojih prethodnika. Na prvoj crti bojišta nalazi se još od 2014. godine, kada je počeo sukob na istoku Ukrajine, piše DW.