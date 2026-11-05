opasni qr kodovi
Nova taktika: Rusija naoružava dronove propagandom i kibernetičkim prijetnjama
Ukrajinska vojska srušila je ruske dronove koji su, uz eksplozivni teret, nosili i propagandne letke namijenjene stanovnicima Kijeva. Prema riječima zapovjednika ukrajinskih Snaga bespilotnih sustava Roberta Brovdija, poznatog pod nadimkom "Mađar", letci su sadržavali provokativne poruke i QR kodove koji bi mogli služiti za krađu osobnih podataka ili instaliranje zlonamjernog softvera na mobitele.
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Brovdi je 4. studenoga izvijestio da je ukrajinska vojska prethodne večeri presrela rusku bespilotnu letjelicu tipa Šahid. Osim borbenog tereta, dron je prevozio i paket propagandnih materijala na ukrajinskom jeziku, namijenjenih stanovnicima Kijeva.
Na fotografijama koje je objavio vide se letci s različitim porukama. Jedan poziva građane da glasaju za naziv ukrajinske dobrovoljačke brigade u sastavu ruskih oružanih snaga, dok drugi kritizira politiku vojne mobilizacije u Ukrajini. Na oba materijala nalaze se QR kodovi, piše Kyiv Independent.
Ukrajinski zapovjednik upozorio je građane da ih nipošto ne skeniraju ako pronađu takve letke. Smatra da bi moglo biti riječ o pokušaju krađe osobnih podataka ili zaraze pametnih telefona računalnim virusima. Redakcija portala The Kyiv Independent itstaknula je da u trenutku objave nije mogla neovisno potvrditi Brovdijeve tvrdnje.
Ovaj slučaj dolazi samo nekoliko dana nakon sukoba između pripadnika ukrajinske Nacionalne garde i civila u Kijevskoj oblasti, koji je izbio 2. studenoga i ponovno otvorio pitanje širenja dezinformacija te mogućeg ruskog utjecaja na unutarnje napetosti u zemlji.
Voditelj ukrajinskog predsjedničkog ureda Kirilo Budanov nakon incidenta izjavio je da on nije prošao bez vanjskog utjecaja. Istodobno je priznao da sukob nije bio samo rezultat provokacije, nego i odraz stvarnih društvenih napetosti u Ukrajini.
Ukrajinske vlasti 4. studenoga uhitile su dvije osobe osumnjičene za širenje dezinformacija i poticanje nedavnih nereda u Kijevskoj oblasti. Jedna od njih, Tetjana Kirijeva, optužena je za širenje lažnih informacija na društvenim mrežama o navodnim nezakonitim zatočenjima, mučenju i ubojstvima ljudi u krugu vojnog objekta.
Brovdi smatra da Rusija pokušava iskoristiti postojeće društvene podjele kako bi dodatno destabilizirala Ukrajinu informacijskim i psihološkim operacijama.
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