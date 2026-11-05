Nova taktika: Rusija naoružava dronove propagandom i kibernetičkim prijetnjama

Ukrajinski zapovjednik upozorio je građane da ih nipošto ne skeniraju ako pronađu takve letke. Smatra da bi moglo biti riječ o pokušaju krađe osobnih podataka ili zaraze pametnih telefona računalnim virusima. Redakcija portala The Kyiv Independent itstaknula je da u trenutku objave nije mogla neovisno potvrditi Brovdijeve tvrdnje.