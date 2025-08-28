REAKCIJA NA ČLANAK
HZMO o umirovljenici koja kaže da će nakon rada na pola radnog vremena imati nižu mirovinu
Iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) reagirali su na članak objavljen u srijedu, 27. kolovoza, na našem portalu pod naslovom: "Umirovljenica koja radi pola radnog vremena: Nakon svega ću imati još nižu mirovinu" autora Miroslava Filipovića.
U HZMO-u tvrde da u tekstu ima netočnih informacija vezanih uz tumačenje Zakona o mirovinskom osiguranju (ZOMO). Reakciju HZMO-a u nastavku prenosimo u cijelosti:
"Prema članku 99. ZOMO-a navodi se: "Ako osiguranik, odnosno korisnik mirovine stekne pravo na dvije ili više mirovina prema ovome Zakonu ili nekom drugom zakonu Republike Hrvatske u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, može koristiti samo jednu mirovinu, prema vlastitom izboru, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno."
Stoga je netočan je navod u tekstu da se u slučaju ponovnog određivanja mirovine ista isplaćuje u manjem iznosu. Prema važećim zakonskim odredbama, korisniku se uvijek određuje i isplaćuje povoljnija mirovina, sukladno članku 99. ZOMO-a.
Bit će dodano 12 mjeseci za svako dijete
Također, netočna je tvrdnja da sustav mirovinskog osiguranja ne prepoznaje razdoblja trudnoće i rodiljnih dopusta. Novim Zakonom o mirovinskom osiguranju, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2025., za svako rođeno ili posvojeno dijete roditelju - majci ili posvojiteljici u stvarno ostvaren mirovinski staž dodaje se razdoblje od 12 mjeseci. Riječ je o demografskoj mjeri pronatalitetne politike u odnosu na buduće umirovljenice kojoj je cilj smanjiti rodni jaz u visini mirovina žena (majki, odnosno posvojiteljica) u odnosu na mirovine muškaraca.
Dakle, u slučaju ponovnog određivanja mirovine, iznos nove mirovine odredit će se uračunavanjem dodanog staža iz članka 37. ZOMO-a, odnosno dodat će se 12 mjeseci za svako rođeno ili posvojeno dijete.
Informativni izračun mirovine nije dio upravnog postupka
Nadalje, za godine za koje nisu poznati podaci o plaći ne može se, kako se sugerira u tekstu, uzeti vrijednosni bod 1,0 jer je isto propisano samo za slučaj kada nema podataka o plaći niti za jednu godinu u kojoj je ostvaren staž osiguranja. Prosječni vrijednosni bodovi utvrđuju se isključivo prema stvarno ostvarenim plaćama ili osnovicama osiguranja, sukladno članku 81. ZOMO-a.
Naposljetku, naglašavamo da informativni izračun mirovine nije dio upravnog postupka, te se konačni izračun nove mirovine provodi tek po prestanku radnog odnosa i podnošenju službenog zahtjeva za određivanje mirovine, pri čemu će se uzeti u obzir svi podaci o ostvarenom stažu i plaći.
"Neka nam se korisnica službeno obrati"
Ovim putem molimo korisnicu iz Vašeg teksta da se službeno obrati HZMO-u radi informativnog izračuna mirovine, budući da to dosad nije učinila, stoga nije bilo temelja za tvrdnju da će joj mirovina biti manja nakon rada do polovice punog radnog vremena.
Naime, netočnim tvrdnjama nepotrebno se dovodi u zabludu korisnike mirovina koji rade uz mirovinu, zbog čije je dobrobiti i na zahtjev umirovljeničke populacije, novim ZOMO-om proširen krug korisnika mirovina koji mogu raditi i istovremeno primati mirovinu.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje postupa isključivo u skladu sa zakonom i primjenjuje odredbe pozitivnih propisa jednako prema svim korisnicima i osiguranicima", stoji u prioppćenju kojim je HZMO reagirao na naš članak.
