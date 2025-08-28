HZMO o umirovljenici koja kaže da će nakon rada na pola radnog vremena imati nižu mirovinu

Također, netočna je tvrdnja da sustav mirovinskog osiguranja ne prepoznaje razdoblja trudnoće i rodiljnih dopusta. Novim Zakonom o mirovinskom osiguranju, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2025., za svako rođeno ili posvojeno dijete roditelju - majci ili posvojiteljici u stvarno ostvaren mirovinski staž dodaje se razdoblje od 12 mjeseci. Riječ je o demografskoj mjeri pronatalitetne politike u odnosu na buduće umirovljenice kojoj je cilj smanjiti rodni jaz u visini mirovina žena (majki, odnosno posvojiteljica) u odnosu na mirovine muškaraca.