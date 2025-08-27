Koliko će iznositi starosne, invalidske i obiteljske mirovine nakon usklađivanja?

No gledajući sve mirovine koje se isplaćuju po redovitim propisima, a njih je nešto više od 940.000, vrijedi reći da će usklađivanjem njihov prosječni iznos porasti za 38,81 euro, s 598,86 na 637,67 eura. Nešto je to niže od onoga što je procijenio ministar Piletić.