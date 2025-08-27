Ovo su iznosi
Koliko će iznositi starosne, invalidske i obiteljske mirovine nakon usklađivanja?
Usklađivanje mirovina trebalo bi umirovljenicima u prosjeku donijeti povišicu od 6,48 posto. No znamo već da starosne mirovine nisu iste kao invalidske i obiteljske. Uz to, ministar Piletić je procijenio da bi zaostaci i usklađivanje mogli donijeti i 690 eura u prosjeku.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obznanio je da će najnovije, srpanjsko usklađivanje mirovina iznositi 6,48 posto. Riječ je o trećem najvećem usklađenju otkako je 1999. godine uveden ovaj model povećanja mirovina, ali i prvom po novoj formuli koja u obzir uzima omjer rasta plaća i inflacije 85:15.
Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, i prije nego što je bila poznata stopa usklađivanja, ustvrdio je kako očekuje da bi "sa zaostacima ukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj mogla iznositi nešto više od 690 eura".
Stoga nije naodmet vidjeti koliko će rasti mirovine za većinu od preko 1,2 milijuna umirovljenika, koliko ih mjesečno prima novčanu naknadu od HZMO-a. Najprije smo se pozabavili mirovinama po Zakonu o mirovinskom osiguranju, točnije starosnim, invalidskim i obiteljskim mirovinama te njihovim varijacijama koje su dozvoljene zakonom.
Iz Mirovinskog su obavijestili da će isplata usklađenih mirovina za kolovoz biti početkom rujna, sa zaostacima za srpanj, jer su srpanjske mirovine već isplaćene, ali u svotama bez usklađivanja. To ujedno znači da će umirovljenici u rujnu dobiti nešto veće cifre nego inače, piše tportal.
Rast starosnih mirovina
Što se tiče starosne mirovine, ona je u srpnju u prosjeku iznosila 659,25 eura. Povećanjem od 6,48 posto, prosječna bi svota ovih mirovina trebala biti 701,97 eura, a s isplatom zaostataka penje se na 744,69 eura.
Dugogodišnji osiguranici, odnosno osobe koje su otišle u mirovinu s najmanje 41 godinom radnog staža i u dobi od 60 godina, dosad su primale u prosjeku 739,55 eura, a usklađenje im nosi povišicu od gotovo 48 eura. Još toliko bi im u rujnu trebalo sjesti na račune temeljem zaostataka.
Što se pak tiče starosne mirovine prevedene iz invalidske, riječ je o najnižoj starosnoj mirovini, onoj koja je dosad u prosjeku iznosila 550,56 eura. Usklađivanjem taj prosjek raste na 586,24 eura, a zaostaci donose isplatu prosječne svote od 621,92 eura u rujnu.
Prijevremeni umirovljenici dosad su mogli računati na prosječnih 595,68 eura mirovine, a povećanjem bi im na račune trebalo sjesti 38,60 eura više, odnosno 634,28 eura.
Gledajući sve vrste starosnih mirovina, koje prima nešto više od 700.000 građana, treba primijetiti da je njihov prosjek dosad bio 639,73 eura. Usklađivanjem od 6,48 posto, taj će se prosjek popeti na 681,18 eura, a isplata u rujnu trebala bi donijeti prosječnih 722,63 eura.
Invalidski umirovljenici čekaju 'poštenu' povišicu
Znatan korpus čini i 82.913 invalidskih umirovljenika, čije su mirovine za srpanj u prosjeku iznosile tek 437,25 eura. Usklađivanje će im donijeti povišicu od 28,33 eura, čime bi prosjek njihovih mirovina trebao biti 465,58 eura. Isplata u rujnu donijet će im nešto više novca, ali pravu povišicu dobit će tek 1. siječnja sljedeće godine, za kada je nedavnim izmjenama ZOMO-a predviđen automatski rast tih mirovina za još 10 posto.
Obiteljske je mirovine pak u srpnju primilo 155.219 udovica i udovaca. Prosječni iznos bio im je 500,11 eura, usklađivanje će ih povećati na 532,52 eura, a isplata u rujnu u prosjeku bi trebala iznositi 564,93 eura.
Otprilike 105.000 osoba primilo je osobnu (starosnu ili invalidsku) te dio obiteljske mirovine. Taj zbroj dosad je iznosio 798,15 eura, a usklađivanjem će porasti na prosječnih 849,47 eura.
No gledajući sve mirovine koje se isplaćuju po redovitim propisima, a njih je nešto više od 940.000, vrijedi reći da će usklađivanjem njihov prosječni iznos porasti za 38,81 euro, s 598,86 na 637,67 eura. Nešto je to niže od onoga što je procijenio ministar Piletić.
'Trčanje' za inflacijom
Odlučili smo izdvojiti još dvije skupine umirovljenika. Prva su primatelji osnovne mirovine, odnosno one iz prvog stupa, ako su odabrali kombiniranu, odnosno dvostupnu mirovinu. Njima će usklađivanje povećati prosječnu svotu sa 667,09 na 710,32 eura.
Treba reći da im je još ranije dio mirovine iz drugog stupa usklađen samo za stopu inflacije, što im je donijelo povišicu od 1,8 posto, odnosno svega 1,21 eura.
Preostaju nam još umirovljenici koji su skupili više od 40 godina staža. Takvih je protekloga mjeseca bilo 97.057, a prosjek njihovih mirovina usklađivanjem će s 946,86 porasti na čak 1008,22 eura u prosjeku. Isplata u rujnu bi zbog zaostataka u ovoj kategoriji trebala iznositi 1069,58 eura.
Treba reći da se udio svih ovih kategorija u prosječnoj plaći, koja je za lipanj iznosila 1444 eura, kreće između 30 i 45 posto. Usklađivanjem će se dobiti nekoliko posto, no daleko je to od najava da će mirovine jednog dana iznositi 50 ili čak 60 posto prosječne plaće, čime je i ovo usklađivanje zapravo 'trčanje' mirovina za inflacijom i plaćama.
