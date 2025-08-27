Umirovljenica koja radi pola radnog vremena: "Nakon svega ću imati još nižu mirovinu"

"Tijekom radnog vijeka imala sam dvije godine radnog staža koje su mi priznate u staž, ali je za te godine zagubljena većina mojih platnih lista. I to ne mojom krivnjom jer je u prostorijama tvrtke bila poplava i te su platne liste uništene. Stoga mi je izračun koeficijenta za te dvije godine staža bio katastrofalan - 0,2. U Mirovinskom su mi kod tog izračuna stavili sav ukupan prihod u te dvije godine na koji su plaćani porezi i doprinosi u omjer s 12 prosječnih plaća u državi. Staž su mi priznali, to nije sporno, ali zašto mi onda bar nisu stavili koeficijent 1, a ne 0,2? A kod istog sam poslodavca radila i prethodnih i kasnijih godina i imala puno veću plaću pa se uz malo razuma i dobre volje to ne bi tako obračunalo. Iz HZMO-a su mi samo poslali novi izračun mirovine i odgovor s masom zakona, paragrafa i njihovih internih pravilnika. Bila sam kod pravnika koji mi je rekao da je to nažalost tako, iako se i on ne slaže s time", objašnjava naša sugovornica situaciju zbog koje ima manju mirovinu nego što bi trebala imati.