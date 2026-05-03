Oglasio se ličko-senjski župan: Ostao sam zatečen onime što se dogodilo

Ličko-senjski župan Ernest Petry (HDZ) oglasio se o incidentu koji se u noći na 24. travnja dogodio u Novalji.
Oglas
Incident se, prema dosad dostupnim podacima, dogodio u još neotvorenom restoranu nakon privatnog druženja, a ženska osoba je HDZ-ovog župana navodno gađala pepeljarama i drugime što joj se našlo pod rukom. Policija je potvrdila intervenciju i navela da je jedna osoba zbog alkoholiziranosti zadržana u postaji, dok je kriminalističko istraživanje i dalje u tijeku.
Petry je u priopćenju poručio da je bio zatečen onime što se dogodilo.
"Poštovani, povodom medijskih napisa u kojima se spominjem, dužan sam se očitovati o navedenom događaju.
Dana 23. travnja na poziv vlasnika prostora u Novalji, kojega privatno poznajem, nazočio sam privatnom večernjem druženju koje se odvijalo u ugodnoj atmosferi.
U jednom trenutku, ničim izazvan, dogodio se incident, pokrenut od strane jedne od prisutnih osoba. Napominjem da ni ja ni itko drugi u istome nije bio ozlijeđen, kako prenose pojedini mediji.
Osobno sam ostao zatečen događajem na koji nisam mogao utjecati, niti sam u istome sudjelovao bilo kojim svojim postupkom.
U trenutku dolaska policijskih djelatnika, koji su svoj posao obavili iznimno profesionalno, istima sam dao iskaz o događaju koji se zbio.
Svjestan situacije, dužan sam se u svojstvu ličko-senjskog župana ispričati svim sugrađanima zbog ovog događaja, uz napomenu da ću kao i do sada svojim radom nastojati opravdati povjerenje koje mi je dva puta ukazano na izborima, a sve u cilju razvoja Ličko-senjske županije", napisao je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas