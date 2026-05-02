Ako unaprijed uvježbavate razgovore u glavi, vjerojatno imate neku od ovih osobina

02. svi. 2026. 21:33
Ako se s nekim povezujete na smislen način ili prisustvujete važnom događaju, možda ćete unaprijed "odigrati“ situaciju u glavi.

Možda pažljivo birate odjevnu kombinaciju, smišljate teme za razgovor i zamišljate kako bi sve moglo proteći. To je nešto što svi radimo, osobito ako je riječ o nečemu teškom ili onome što smatramo važnim.

No neki od nas zapravo unaprijed uvježbavaju razgovore u svojoj glavi prije nego što se oni dogode. Dio toga može se smatrati našim "unutarnjim monologom“, koji mnogi od nas imaju, piše Parade.

Ljudi koji u mislima uvježbavaju razgovore mogu imati određene osobine, iako se one ne odnose nužno na sve koji to rade. Kako kaže licencirana psihologinja Linda Baggett: "Želim naglasiti da tu postoji nijansa. Nije tako jednostavno da, ako uvježbavate razgovore, sigurno imate ove osobine više je stvar u tome da biste ih mogli imati.“

8 uobičajenih osobina ljudi koji uvježbavaju razgovore

Anksiozni ste

Kao što je spomenuto, uvježbavanje razgovora može biti znak da se nosite s anksioznošću.

Promišljeni ste

"Puno razmišljate o svojim interakcijama s drugima kako biste izbjegli nesporazume“, kaže dr. Baggett.

Osjetljivi ste

Općenito, mogli biste biti „osoba koja je vrlo osjetljiva na osjećaje i percepcije drugih, kao i na osjećaj odbacivanja ili nevažnosti od strane drugih“, kaže dr. Baggett.

Stalo vam je

Možda uvježbavate razgovore jednostavno zato što vam je stalo do osobe s druge strane.

Nastojite udovoljiti drugima

Svi smo ponekad skloni ugađanju drugima, a uvježbavanje razgovora može biti dio toga.

Preživjeli ste traumu

"Za osobe koje su preživjele bilo kakav oblik zlostavljanja ili zanemarivanja, osjećaj ranjivosti u odnosima može biti zastrašujući jer su bile povrijeđene u odnosima“, kaže dr. Baggett.

Nedostaje vam samopouzdanja

Možda se ne osjećate posve sigurno kada je riječ o svojim komunikacijskim vještinama.

Prekidate obrasce

Dr. Baggett kaže da, ako dolazite iz okruženja obilježenog sukobima, disfunkcijom i nezdravom komunikacijom, možda morate uložiti puno truda i vježbe kako biste naučili i savladali zdrave komunikacijske vještine.

