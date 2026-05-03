Morana Kasapović izborila se na Hrvatskoj televiziji za svoj Hyde park – „Razgovor s razlogom“, koji je zahvaljujući znanju i smjelosti pretvorila u promenadu mudrih i hrabrih ljudi, navodi HND u obrazloženju nagrade. Ističe i da Kasapović kroz „Razgovore s razlogom“ postavlja anamnezu mnogih naših bolesti, a njezini sugovornici često nude odgovore, samo je pitanje jesmo li ih spremni prihvatiti.