TOPI SE U USTIMA
Stari majstori nikad ne griješe pri pečenju janjetine: Zašto meso ostaje žilavo i suho?
Pogreške koje radite prilikom pečenja janjetine koštaju vas mekoće i okusa. Ova tri pravila stari majstori nikada ne preskaču.
Pogreške pri pečenju janjetine najčešće se rade zbog žurbe i pogrešnih navika. Svečani ručak ne trpi nikakvu improvizaciju, a nitko neće zaboraviti meso koje je ostalo žilavo ili suho.
Hladno meso iz hladnjaka
Janjetina koja ide ravno iz hladnjaka u pećnicu nikad neće biti mekana. Vlakna se zatežu, a hladna jezgra produžuje pečenje i isušuje vanjštinu. Meso mora odmarati barem sat vremena na sobnoj temperaturi prije nego što ga stavite u pećnicu, piše Krstarica.com.
Veći komadi, poput buta ili plećke od tri kilograma, zahtijevaju sat i pol. Ovaj korak se čini trivijalnim, ali odlučuje o konačnom rezultatu. Bez njega, koža izgori dok je unutrašnjost još blijeda i tvrda.
Previše topline na početku ubija sočnost
Još jedan propust koji se ponavlja je pećnica napunjena na 220 stupnjeva od prve minute. Janjetina nije piletina, zahtijeva strpljenje i laganu vatru. Ispravan recept za sporo pečenje traje između dva i pol i tri sata, na temperaturi od 160 do 170 stupnjeva.
Ako želite hrskavu koricu, pojačajte pećnicu samo zadnjih petnaest minuta. Tako se mast polako topi, kolagen se pretvara u želatinu, a meso ostaje sočno do kosti. U tome leži razlika između prosječne i odlične pečene janjetine.
Koja je idealna temperatura za pečenje janjetine u pećnici?
Idealna temperatura je od 160 do 170 stupnjeva Celzija, s vremenom pečenja od dva i pol do tri sata za batak od dva do tri kilograma. Povećanje na 200 stupnjeva dopušteno je samo zadnjih deset do petnaest minuta zbog korice.
Zašto je premazivanje ključno za kuhanje janjetine?
Treća, i možda najtiša pogreška, je zaboravljeno zalijevanje. Janjetina ispušta svoj sok tijekom pečenja, a taj sok je zlato koje vraćate na meso svakih dvadeset minuta. Bez ovog rituala, površina se isušuje, a aroma češnjaka i ružmarina ostaje samo na dnu posude.
Koristite žlicu ili kist, nikada vilicu koja probija meso
Dodajte malo bijelog vina ili piva u sok ako se posuda isušuje
Nemojte prečesto otvarati pećnicu, dovoljna su tri do četiri zalijevanja
Posljednje zalijevanje napravite neposredno prije povećanja temperature
Tajne sočne janjetine koje majstori ne otkrivaju lako
Pravilna priprema janjetine za blagdan počinje dan prije. Nasjeckajte češnjak i ružmarin, zabodite meso nožem i umetnite začine duboko u rezove. Sol dodajte tek pola sata prije pečenja, jer previše soli izvlači vodu iz mesa.
Pleh obložite grubo nasjeckanim krumpirom, lukom i mrkvom. Povrće hvata sokove i čini prirodnu podlogu koja sprječava da dno mesa zagori. Folija zadržava paru prva dva sata, a uklanjate je tek kada želite poklopac.
Kako prepoznati da je janjetina gotova
Umetnite termometar u najdeblji dio, dalje od kosti. Temperatura od 75 stupnjeva znači da je meso savršeno pečeno. Ako nemate termometar, zabodite nož i promatrajte boju soka. Bistri sok znači da je gotovo, ružičasti traži još pola sata.
Prije rezanja, ostavite meso da odstoji petnaest minuta pod folijom. Tako se sokovi vraćaju u vlakna i ne izlaze na dasku. Ovo pravilo vrijedi i za janjetinu i teletinu i za svako ozbiljno pečenje.
Treba li janjetinu marinirati prije pečenja?
Četverosatna marinada od ulja, češnjaka, ružmarina i limuna daje joj izvanredan okus. Mijenja teksturu mesa više od dvanaest sati.
Peče li se janjetina pokrivena ili nepokrivena?
Prva dva sata pokrivena folijom, posljednji sat nepokrivena. Na taj način dobivate mekoću iznutra i hrskavu koricu izvana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare