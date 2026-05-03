Dermatilomanija: Uzrok, simptomi i liječenje ovog neugodnog mentalnog problema

Dermatilomanija je mentalno stanje kada osoba kompulzivno kopa po svojoj koži. Ovo onda vodi do ozljeda, infekcija i ožiljaka. Stanje spada pod opsesivno kompulzivni poremećaj, a s vremenom može utjecati i na kvalitetu života osobe. Važno je na vrijeme prepoznati prve simptome, a potom se tretira terapijom i lijekovima.

Ako se osoba često grebe ili kopa po koži, nakon čega nastaju rane, može se raditi o dermatilomaniji.

Ovo je poremećaj do kojeg dolazi zbog stresa, anksioznosti ili nekih drugih čimbenika, a može se tretirati na razne načine.

Što je dermatilomija?

Dermatilomija je mentalno stanje kada se osoba kompulzivno češka ili grebe kožu pri čemu nastaju ozljede ili ožiljci.

Ovaj poremećaj spada u kategoriju opsesivno kompulzivnog poremećaja, iako se od njega razlikuje po određenim obilježjima.

Osobe s dermatolimijom često osjećaju određeno zadovoljstvo nakon kopanja po koži, a nekada ovu radnju rade automatski jer im je dio navike i teško im se zaustaviti.

Ovaj se poremećaj često javlja još u vrijeme puberteta, a češće se javlja kod osoba koje imaju akne ili ekceme.

Kako prepoznati dermatilomiju?

Glavni simptom dermatilomije je kompulzivno kopanje po koži. Tako osoba može grebati, češati, kopati kožu ili stiskati prištiće i slične nepravilnosti. Najčešće osoba kopa po koži prstima, ali može koristiti i oštre predmete, a jednako tako može i gristi nepravilnosti na usnicama.

Kopanje po koži se najčešće događa uvijek na istom mjestu i može trajati satima. Među najčešćim mjestima na tijelu koji su podložni kopkanju su glava, vrat, prsti, ruke ili bedra, nožni prsi i stopala.

Što uzrokuje dermatilomiju?

Do ove pojave može doći zbog genetike, promjene u strukturi mozga ili zbog stresa i anksioznosti, pri čemu je kopanje kože obrambeni mehanizam.

Osim toga, stanje se javlja kod autizma, kod osoba koje su alkoholičari, kod onih koji imaju Tourettov sindrom ili neko slično stanje. Uz ovo stanje se često javljaju i depresija, bipolarni poremećaj ili anksiozni poremećaji.

Koje su posljedice dermatilomije?

Neke osobe se grebu i češu bez da su svijesne i rade to automatski, dok druge uživaju u ovim radnjama i to im izaziva posebnu sreću. Isto tako, veliki broj osoba ne može prestati s ovim radnjama.

Grebanje može izazvati rane, krvarenje, masnice ili ožiljke. Može doći i do ozljede kože, ali i do infekcije za što će trebati antibiotik. U rijetkim slučajevima može doći i do sepse.

Osim toga, ovo stanje može biti razlog izolacije, udaljavanja od drugih da ne vide ožiljke, a može i utjecati na društveni život.

Kako se dermatilomija tretira?

Stanje uključuje pregled liječnika koji će po ranama na tijelu vidjeti da se nešto događa. Također, potrebno je napraviti dodatne testove.

Dermatilomija se tretira kombinacijom lijekova i terapije. Tako se uzimaju antidepresivi i antipsihotici, ali i suplementi poput aminokiselina ili posebni lijekovi.

Pomoći može i kognitivno bihevioralna terapija i terapija prihvaćanjem, a najjednostavniji trik koji može pomoći je da osoba uvijek ima nešto u rukama, odnosno da su ruke zaposlene.

Zaključak

Dermatilomija je stanje kopanja po koži pri čemu osobi ovo može biti navika ili opsesija. Kao posljedica se javljaju rane na koži, depresija ili društvena izoliranost. Stanje se tretira lijekovima, ali i kognitivno bihevioralnom terapijom.

Najvažnije je osvjestiti problem i potražiti pomoć liječnika.