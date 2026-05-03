U Jadranu postoji riba koju ne smijete dirati - rijetka je, ali opasna

Na obali ili u plićaku Jadranskog mora ponekad možete vidjeti malu, neobičnu ribu koja se čini kao da se jedva kreće ili uopće ne reagira.

Mnogi misle da je mrtva ili bezopasna. Riječ je o ribi napuhači, vrsti koja je zabilježena u Jadranu, iako je rijetka.

Opasnost koju ne vidite

Ova riba nije opasna na način na koji ljudi obično očekuju - ne napada niti grize bez razloga, piše N1 BiH.

Problem je njezin otrov. Napuhača sadrži tetrodotoksin, jednu od najjačih prirodnih otrovnih tvari, koja može uzrokovati paralizu i ozbiljne zdravstvene posljedice ako se proguta.

Stoga se u mnogim zemljama njezino meso smije pripremati samo uz posebno dopuštenje i obuku.

Zašto je ljudi diraju?

Za razliku od opasnih morskih životinja koje daju jasno upozorenje, riba napuhača je često spora, troma i bezopasna.

Ponekad se čak čini da ne reagira, dajući ljudima lažni osjećaj sigurnosti. Upravo zato postoji kontakt koji se lako može izbjeći.

Važna razlika

Dobro je znati: sama po sebi, ova riba nije opasna ako je samo vidite u vodi.

Rizik nastaje kada:

pokušavate uloviti

konzumirate

ne znate o kojoj se vrsti radi

Jadransko more jedno je od najsigurnijih u Europi, ali to ne znači da je potpuno bez rizika.