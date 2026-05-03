FOTO, VIDEO / Jeziva prijetnja iz Irana: "Pretvorit ćemo Hormuz u groblje!"

Američki predsjednik Donald Trump poručio je kako će uzeti u razmatranje novi mirovni prijedlog koji dolazi iz Teherana, ali je već unaprijed izrazio skepsu prema njegovoj prihvatljivosti.
Istaknuo je da Iran, kako kaže, još nije "platio dovoljno visoku cijenu" za svoje postupke. U međuvremenu su iranske poluslužbene agencije Tasnim i Fars, koje se povezuju s Revolucionarnom gardom, objavile da je Teheran Washingtonu, posredstvom Pakistana, uputio prijedlog koji sadrži 14 točaka.
Trump je kratko komentirao situaciju prije ukrcaja u predsjednički zrakoplov, rekavši kako će se detaljnije očitovati nakon što dobije cjelovit tekst dokumenta. Ubrzo nakon toga oglasio se i na društvenim mrežama, gdje je poručio da teško može zamisliti da bi takav prijedlog bio prihvatljiv, ponovivši kako Iran, prema njegovu mišljenju, nije snosio dovoljno posljedica za svoje djelovanje tijekom posljednjih desetljeća, prenosi Sky News.
Na pitanje novinara o američkoj vojnoj prisutnosti u Njemačkoj, Trump je najavio značajno smanjenje broja vojnika. "Smanjit ćemo ih drastično, i to znatno više od 5000", rekao je, ne ulazeći u dodatne detalje.
Podsjetimo, američki predsjednik je ranije ovog tjedna već odbio jedan iranski prijedlog. Unatoč tome, primirje u sukobu koji su krajem veljače pokrenuli SAD i Izrael na snazi je od 8. travnja. Dosad je održan jedan krug mirovnih pregovora u Pakistanu, ali bez konkretnog rezultata.
Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi poručio je kako je sada na Sjedinjenim Državama da odluče hoće li krenuti putem diplomacije ili nastaviti s konfrontacijom. Naglasio je da je Iran spreman na oba scenarija.
Sjedinjene Države više su puta istaknule da ne planiraju završiti rat bez sporazuma koji bi onemogućio Iran u razvoju nuklearnog oružja, što je i bio ključni razlog pokretanja napada usred pregovora u veljači. Teheran, međutim, odbacuje takve optužbe i tvrdi da je njihov nuklearni program isključivo civilne prirode.
Prema informacijama koje prenose Reuters i drugi izvori, Iran u novom prijedlogu predlaže ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i prije konačnog rješenja nuklearnog pitanja. Iranski mediji navode da dokument uključuje i zahtjeve za povlačenje američkih snaga iz regije, ukidanje blokade tjesnaca, oslobađanje zamrznute iranske imovine te isplatu odštete.
Uz to, traži se i ukidanje sankcija, završetak sukoba na svim ratištima, uključujući Libanon, kao i uspostava novog sustava kontrole nad Hormuškim tjesnacem.
Govoreći jučer na Floridi, Trump nije isključio mogućnost nove vojne akcije protiv Irana. "Ako naprave nešto loše, vidjet ćemo. To je opcija koja je i dalje na stolu", poručio je.
Istodobno, Washington je upozorio brodarske kompanije da bi se mogle suočiti sa sankcijama ako budu plaćale Iranu za siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac. Od početka sukoba Iran kontrolira taj strateški važan prolaz, ometajući globalne tokove nafte, plina i gnojiva, što je uzrokovalo rast cijena nafte za oko 50 posto u odnosu na razdoblje prije rata. Kao odgovor, SAD je uveo pomorsku blokadu iranskih luka kako bi ograničio prihode Teherana od izvoza energenata.
Najnovije američko upozorenje odnosi se na sve oblike plaćanja, ne samo na gotovinu, već i na digitalnu imovinu, kompenzacijske aranžmane, neformalne razmjene i druge oblike davanja, uključujući donacije i uplate putem diplomatskih predstavništava.
15:18
prije 0 min.
Gradonačelnik Ramsteina: Katastrofalne posljedice povlačenja američkih vojnika
Povlačenje 5000 američkih vojnika iz Njemačke koje je najavio predsjednik Donald Trump imat će razoran utjecaj na zajednice u kojima se nalaze američke baze, rekao je u nedjelju gradonačelnik Ramstein-Miesenbacha, Ralf Hechler. Više OVDJE
14:26
prije 52 min.
Španjolska od Izraela traži puštanje njenog državljana iz zatvora
Španjolsko ministarstvo vanjskih poslova zatražilo je "trenutačno oslobađanje" španjolsko-palestinskog aktivista kojeg je izraelska vojska u četvrtak privela s broda humanitarne flotile koja je plovila prema Gazi.
"Vlada Španjolske zahtijeva njegovo hitno puštanje na slobodu", poručili su iz ministarstva u izjavi upućenoj agenciji AFP, nedugo nakon što je izraelski sud produžio njegov pritvor za dva dana.
Ministarstvo je navelo i da je španjolski konzul u Tel Avivu pratio Saifa Abu Kesheka, za kojeg tvrde da je "nezakonito pritvoren", na sudsko ročište.
Prema navodima jedne organizacije za ljudska prava koja je prisustvovala ročištu, sud je za dva dana produžio pritvor i Kesheku i brazilskom aktivistu Thaigu Avili.
13:07
prije 2 h
Hezbolah ima novo oružje
Hezbolah sve intenzivnije koristi dronove povezane optičkim vlaknima, oružje koje se ističe preciznošću, teško ga je zaustaviti, a još teže na vrijeme uočiti. Više OVDJE.
12:48
prije 2 h
"Pretvorit ćemo Hormuz u groblje"
Mohsen Rezaee, bivši zapovjednik Iranske revolucionarne garde i tajnik Vijeća za procjenu svrsishodnosti u Teheranu, usporedio je američke snage koje blokiraju Hormuški tjesnac s "piratima" te zaprijetio da će taj plovni put pretvoriti u "groblje" američkih nosača zrakoplova i vojnika.
"SAD je jedini pirat na svijetu koji posjeduje nosače zrakoplova. Naša sposobnost suočavanja s piratima nije ništa manja od naše sposobnosti potapanja ratnih brodova", poručio je u objavi na platformi X. "Pripremite se na groblje vaših nosača i snaga, baš kao što su ostali ostaci vaših zrakoplova u Isfahanu", dodao je, referirajući se na prošlomjesečno rušenje aviona F-15E.
12:40
prije 2 h
Trump i republikanci u problemima
Sjedinjene Države nalaze se u nedjelju na šest mjeseci od odlučujućih parlamentarnih izbora, na kojima će Amerikanci odlučiti o nastavku drugog mandata Donalda Trumpa, nakon dvije godine koje su već duboko promijenile zemlju, piše AFP. Više OVDJE.
10:20
prije 4 h
Izrael kupuje prestižne američke borbene zrakoplove
Izrael je dao konačno odobrenje za plan nabave dviju novih borbenih eskadrila zrakoplova F-35 i F-15IA od tvrtki Lockheed Martin i Boeing, u poslu vrijednom više milijardi dolara, priopćilo je ministarstvo obrane. Ovakav zrakoplov košta između 80 milijuna i 110 milijuna američkih dolara, ovisno o varijanti jer dolazi u tri veličine.
10:15
prije 5 h
Iran pogubio još jednu osobu: Bio je optužen za ubojstvo
Iran je pogubio muškarca osuđenog za sudjelovanje u ubojstvu pripadnika sigurnosnih snaga, nakon što je Vrhovni sud krajem 2025. potvrdio smrtnu kaznu.
Osuđeni, identificiran kao Mehrab Abdollahzadeh, opisan je kao jedan od glavnih aktera u ubojstvu sigurnosnog službenika Abbasa Fatemiyeha 2022. godine, tijekom masovnih prosvjeda potaknutih smrću mlade žene Mahse Amini u policijskom pritvoru.
Pravosudni portal iranskog pravosuđa Mizan objavio je da je optuženi priznao napad na sigurnosnog službenika. S druge strane, organizacija za ljudska prava HRANA, pozivajući se na dobro upućen izvor, tvrdi da je Abdollahzadeh bio podvrgnut mučenju kako bi iznudio priznanje.
10:05
prije 5 h
"Napadi na zdravstvene djelatnike nisu iznimka"
Napadi na zdravstvene objekte i djelatnike su se nastavili unatoč rezoluciji Ujedinjenih naroda o njihovoj zaštiti u oružanim sukobima usvojenoj prije 10 godina, upozorila je organizacija Liječnici bez granica (MSF), javlja u nedjelju njemačka agencija dpa. Više OVDJE.
09:46
prije 5 h
Bombardirano sveučilište u Iranu postaje muzej
Iranske vlasti planiraju pretvoriti bombardirano Sveučilište tehnologije u Isfahanu, u središtu zemlje, u muzej posvećen posljedicama američko-izraelskih napada.
09:01
prije 6 h
Trump tvrdi da će smanjiti broj vojnika u Njemačkoj za 'daleko više' od 5000
Američki predsjednik je rekao da će broj vojnika u Njemačkoj smanjiti za "daleko više" od 5000 dok se odnosi transatlantskih partnera pogoršavaju zbog rata na Bliskom istoku, javlja u nedjelju AFP.
Pentagon je u petak objavio odluku o smanjenju broja vojnika za 5000, no Trump je novinarima u subotu rekao: "Veoma ćemo smanjiti, a smanjujemo za daleko više od 5000". Nije pružio daljnje pojedinosti.
Do poteza je došlo nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak rekao da Iran "ponižava" Washington za pregovaračkim stolom.
Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell je u petak rekao da se očekuje da će povlačenje "biti dovršeno tijekom narednih šest do 12 mjeseci".
NATO je rekao da "surađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi razumio detalje njihove odluke o rasporedu snaga u Njemačkoj".
"Ova prilagodba naglašava potrebu Europe da nastavi više ulagati u obranu i preuzme veći dio odgovornosti za našu zajedničku sigurnost", napisala je glasnogovornica NATO-a Allison Hart na društvenoj platformi X.
Krajem 2025., 36.346 aktivnih pripadnika američke vojske bilo je u Njemačkoj, 12.662 u Italiji i 3814 u Španjolskoj.
Njemački ministar obrane Boris Pistorius je u subotu rekao da je povlačenje američkih vojnika "iz Europe i također iz Njemačke bilo očekivano".
Do odluke o povlačenju vojnika je došlo u isto vrijeme kada je Trump najavio i povećanje carina za vozila iz Europske unije s 15 na 25 posto idućeg tjedna, optužujući blok da se ne pridržava trgovinskog sporazuma potpisanog ljetos.
Zabrinutost republikanaca
Glavni republikanski zakonodavci koji nadziru američku vojnu politiku suzdržani su prema odluci da se smanji broj vojnika u Njemačkoj.
Senator Roger Wicker i član Zastupničkog doma Mike Rogers, čelnici odbora za oružane snage u dvama domovima američkog Kongresa, u zajedničkom priopćenju su u subotu upozorili da bi potez mogao "poslati pogrešan signal (ruskom predsjedniku) Vladimiru Putinu".
Premda europski saveznici povećavaju izdvajanja za obranu, "pretvaranje tih ulaganja u vojne sposobnosti potrebne za preuzimanje odgovornosti za konvencionalno odvraćanje će potrajati", poručili su.
Dvojac je također istaknuo da je Njemačka poslušala Trumpov poziv za većim izdvajanjima za obranu te da je dopustila američkim zrakoplovima da koriste njemačke baze i zračni prostor tijekom trenutnog sukoba s Iranom.
'Zašto ne bih?'
Trump je zaprijetio da će smanjiti broj američkih vojnika u Njemačkoj i drugim europskim zemljama tijekom obaju svojih mandata u Bijeloj kući, tvrdeći da želi da Europa preuzme veću odgovornost za vlastitu obranu umjesto da ovisi o Washingtonu.
Sada se čini da nastoji kazniti saveznike koji ga nisu podržali u ratu na Bliskom istoku ili doprinijeli mirovnim snagama u ključnom Hormuškom tjesnacu, koji su snage Teherana zatvorile, piše AFP.
Trump je u četvrtak rekao da bi mogao povući američke snage iz Italije i Španjolske zbog njihovog protivljenja ratu u Iranu.
"Italija nam uopće nije pomogla, a Španjolska je bila grozna, apsolutno grozna", kazao je novinarima.
"Da, vjerojatno, vjerojatno hoću. Zašto ne bih?", poručio je Trump.
Njemački šef diplomacije Johann Wadephul je u četvrtak rekao da je Berlin "spreman" za smanjenje broja američkih vojnika te da "o tome raspravlja pomno i u duhu povjerenja u sklopu svih tijela NATO-a".
Međutim, Wadephul je rekao da veće američke baze u Njemačkoj "uopće nisu predmet rasprave" te je naveo primjer zračne baze Ramstein, za koju je kazao da ima "nezamjenjivu funkciju za Sjedinjene Države i za nas".
