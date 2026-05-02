Kanye West dolazi u Tiranu: Održat će koncert 11. srpnja

Američki reper Kanye West u srpnju će održati koncert u Tirani, rekao je AFP-u albanski ministar kulture Blendi Gonxhe, izrazivši zadovoljstvo što je njegova zemlja na putu da postane "odredište velikih kulturnih događaja".
Oglas
Ministar je rekao da koncert, zakazan za 11. srpnja, "označava novi korak prema tomu da Albanija postane odredište za velike kulturne događaje". Otkrio je da se za koncert gradi posebno zdanje koje može primiti 60.000 ljudi.
Američki reper ili Ye poznat je po tomu da je, ne tako davno veličao Adolfa Hitlera, kao i po svojoj antisemitskoj i mržnjom ispunjenoj retorici, koju je pripisao neliječenom bipolarnom poremećaju. Upravo zbog kontroverznih izjava, postupaka i pjesama njegova europska turneja planirana za lipanj i srpanj ozbiljno je poremećena.
Tako su koncerti koji su se trebali održati u Londonu i Poljskoj otkazani, jednako kao i planirani koncert u švicarskom Baselu.
Ulazak u zemlju pjevaču je zabranila i Velika Britanija, zbog čega je otkazan glazbeni festival u Londonu na kojemu je Ye trebao nastupiti tri večeri u srpnju. I u Poljskoj su voditelji stadiona na kojemu je reper trebao nastupiti 19. lipnja otkazali događaj, a kada je posrijedi Francuska, sam Kanye je najavio odgodu koncerta zakazanog za 11. lipnja u Marseilleu. Nastupu su se prethodno žestoko usprotivile gradske i državne vlasti.
Glazbenik (48), koji je dobio čak 24 nagrade Grammy, nekoć je bio poznat po originalnim pjesmama i hitovima, no posljednjih je godina izgubio brojne obožavatelje i nekoliko komercijalnih ugovora zbog antisemitskih i rasističkih izjava.
Unatoč svemu Kanye bi 25. srpnja trebao nastupiti u Pragu, a Nizozemskoj nije u planu zabraniti njegove koncerte zakazane za 6. i 8. lipnja u Arnhemu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas